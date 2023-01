Intel: annunciati i nuovi processori Xeon Scalable

Intel annuncia la quarta generazione di processori Xeon Scalable, insieme a CPU e GPU Max Series. Questi prodotti, mostrano prestazioni più elevate in AI, networking e high performance computing

Oggi l’azienda Intel (qui per maggiori info) ha messo a segno uno dei lanci di prodotto più importanti della sua stoira. Parliamo della presentazione dei nuovi processori Intel Xeon Scalable di quarta generazione (nome in codice Sapphire Rapids). Inoltre, sono state presentate anche le CPU Intel Xeon Max Series (nome in codice Sapphire Rapids HBM) e le GPU Intel Data Center Max Series (nome in codice Ponte Vecchio). Questi prodotti determinano un importante salto di qualità in termini di prestazioni, efficienza e sicurezza in ambito data center. Oltre ad offrire nuove funzionalità per AI, cloud computing, networking ed edge, e per i più potenti supercomputer al mondo.

Informazioni relative ai nuovi processori Xeon Scalable di Intel

Ampia adozione da parte di clienti e partner con AWS, Cisco, Cloudera, CoreWeave, Dell Technologies, Dropbox, Ericsson, Fujitsu, Google Cloud, Hewlett, e molti altri. Con il maggior numero di acceleratori integrati rispetto a qualsiasi altra CPU al mondo. Le famiglie Intel Xeon Scalable di quarta generazione e Intel Max Series forniscono prestazioni di massimo livello! Ciò grazie a un approccio specializzato e attenzione prioritaria ai carichi di lavoro da soddisfare. I processori Intel Xeon Scalable di quarta generazione sono altamente sostenibili; grazie a una gamma di funzionalità che ottimizzano prestazioni e consumi facendo un utilizzo efficiente delle risorse delle CPU. Rispetto alle generazioni precedenti, gli Xeon di quarta generazione hanno prestazioni per Watt di 2,9 volte superiori in media quando si utilizzano gli acceleratori integrati. Olte ad un risparmio fino a 70 Watt per CPU in modalità accelerata, con minime perdite di prestazioni solo su alcuni carichi di lavoro. Infine presentano un costo totale di esercizio (TCO) tra il 52% e il 66% più basso.

Dettagli sui processori Intel Xeon Scalable

Sviluppati tenendo conto delle esigenze di clienti e dei partner. Gli Xeon di quarta generazione consentono a Intel di offrire soluzioni e sistemi differenziati su larga scala per affrontare le più impegnative sfide informatiche. Intel fornisce un’esclusivo approccio d’accelerazione di prestazioni specializzata, basata sul carico di lavoro, ed un software altamente ottimizzato per usi specifici. Ciò consente all’azienda di offrire le giuste prestazioni alla giusta potenza e un costo totale di esercizio ottimale. Inoltre, gli Xeon di quarta generazione sono i più sostenibili processori per data center prodotti da Intel. Con una serie di funzionalità per gestire consumi e prestazioni che fanno un utilizzo ottimale delle CPU, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità degli utenti.

Dichiarazioni

Il lancio dei processori Xeon Scalable di quarta generazione e della famiglia di prodotti Max Series è un momento cruciale nel riavviare il percorso di Intel verso la leadership nel settore dei data center e accrescere la nostra presenza in nuove arene,

ha dichiarato Sandra Rivera, executive vice president e general manager, Datacenter and AI Group di Intel.

Le famiglie di prodotti Xeon di quarta generazione e Max Series offrono ciò che gli utenti desiderano veramente: prestazioni ai vertici e affidabilità in un ambiente sicuro, rendendo più rapido il time-to-value e sostenendo il loro ritmo di innovazione.

Diversamente da altri processori per data center già disponibili sul mercato, la famiglia degli Xeon di quarta generazione estende la strategia di Intel basata su un approccio che parte dal carico di lavoro.

Le migliori prestazioni e il beneficio della sostenibilità grazie agli acceleratori integrati

Oggi, nel mercato ci sono oltre 100 milioni di Xeon installati in server aziendali. Su questi girano servizi IT, compresi nuovi modelli di business as-a-service, dispositivi di networking che gestiscono il traffico su internet, base station wireless per l’edge computing e servizi cloud. Esperienza decennale nel campo dei data center e delle reti, e una posizione di leadership nell’intelligent innovation nell’edge. I nuovi processori Xeon di quarta generazione presentano il maggior numero di acceleratori integrati rispetto a qualsiasi altra CPU oggi disponibile al mondo. Offrendo prestazioni elevate e consentendo agli utenti di soddisfare le loro esigenze in tema di AI, analytics, networking, sicurezza, storage e HPC.

Rispetto alle generazioni precedenti, con i nuovi Intel Xeon di quarta generazione otterremo prestazioni per watt superiori in media di 2,9 volte su specifici carichi di lavoro. Con risparmi energetici fino a 70 Watt per CPU in modalità ottimizzata, con perdita minima nelle prestazioni, e un TCO tra il 52% e il 66% più basso.

Sostenibilità dei nuovi processori Intel Xeon Scalable

Il grande numero di acceleratori integrati negli Xeon di quarta generazione consente di risparmiare energia su tutta la piattaforma. Riducendo l’esigenza di ulteriori acceleratori discreti e quindi contribuendo a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità. Inoltre, la nuova modalità Optimized Power consente risparmi energetici fino al 20% alla presa con un impatto sulle prestazioni inferiore al 5% su carichi di lavoro selezionati. Le innovazioni nel campo del raffreddamento ad aria e a liquido consentono ulteriori riduzioni nei consumi dei data center. Mentre per quanto riguarda il processo di manifattura, gli Xeon di quarta generazione sono realizzati utilizzando il 90% in più di energia rinnovabile in impianti Intel dotati di avanzati sistemi di recupero delle acque reflue.

Intelligenza artificiale

Nelle applicazioni di AI, rispetto alla precedente generazione, i processori Xeon di quarta generazione ottengono prestazioni di inferenza in tempo reale PyTorch e di istruzione fino a 10 volte 5,6 superiori. Ciò grazie agli acceleratori Intel Advanced Matrix Extension (Intel AMX) integrati. Queasti processori abilitano nuovi livelli di prestazioni su numerosi carichi di lavoro di inferenza e istruzione dell’AI. La CPU Xeon Max Series parte da una capacità di elaborazione del linguaggio naturale per migliorarne le prestazioni fino a 20 volte quando applicata ai grandi modelli linguistici. Con la suite di software AI di Intel, gli sviluppatori possono utilizzare i tool di loro scelta in modo da accrescere la produttività e rendendo più rapidi i tempi di sviluppo delle applicazioni di AI. La suite è portabile dalle workstation e scalabile nel cloud fino a raggiungere l’edge. È inoltre validata per più di 400 modelli di machine learning e deep learning relativi ai casi d’uso più comuni in tutti i settori produttivi.

Networking

La quarta generazione di Xeon offre una famiglia di processori specificamente ottimizzata per alte prestazioni e bassa latenza sui carichi di lavoro di rete e di edge computing. Questi processori sono una parte fondamentale nella costruzione di un futuro maggiormente definito dal software per settori produttivi. Tra questi le telecomunicazioni, il retail, il manifatturiero e le smart city. Per i carichi di lavoro 5G, gli acceleratori integrati consentono di accrescere il throughput e diminuire la latenza. Mentre una gestione più avanzata dell’energia migliora sia i tempi di risposta sia l’efficienza della piattaforma. Inoltre, paragonati alle precedenti generazioni, gli Xeon Gen 4 offrono fino al doppio di capacità vRAN (virtualized radio access network). Senza che aumentino i consumi energetici. Questo consente ai fornitori di servizi di telecomunicazioni di raddoppiare le prestazioni per watt e di soddisfare le proprie esigenze di prestazioni, scalabilità ed efficienza energetica.

High Performance Computing

La CPU Xeon Max Series è il primo e unico processore basato su x86 con memoria a grande ampiezza di banda. Questo consente di accelerare molti carichi di lavoro di high performance computing senza portare modifiche al codice. La CPU Intel Data Center Max Series è il processore a più alta densità prodotto dall’azienda. Questa sarà disponibile in diversi fattori di forma per soddisfare diverse esigenze di utilizzo. La CPU Xeon Max Series offre 64 gigabyte di memoria ad elevata ampiezza di banda (HBM2e) nello stesso pacchetto, accrescendo significativamente il throughput di dati per i carichi di lavoro di HPC e AI. Inoltre, la GPU Data Center Max Series è dotata di oltre 100 miliardi di transistor in un pacchetto di 47 tile. Offrendo un elevatissimo livello di throughput per carichi di lavoro impegnativi quali applicazioni di fisica, servizi finanziari e scienze biologiche. Accoppiato alla CPU Xeon Max Series, raggiunge prestazioni fino a 12,8 volte superiori rispetto alla generazione precedente nell’utilizzo di un simulatore LAMMPS di dinamica molecolare.

La piattaforma Xeon più sicura e ricca di funzioni di tutti i tempi

La piattaforma Xeon di quarta generazione è una meraviglia di accelerazione, ma anche un importante successo in termini di manifattura. Con un massimo di quattro tile Intel 7-built per singolo pacchetto collegati per mezzo della tecnologia di packaging Intel EMIB (embedded multi-die interconnect bridge). Oltre a nuove funzionalità tra cui una maggiore ampiezza di banda della memoria con DDR5, una maggiore ampiezza di banda I/O con interconnessione PCIe5.0 e Compute Express Link (CXL). La più grande trasformazione della piattaforma che Intel abbia offerto. Alla base di tutto, c’è la sicurezza. Con gli Xeon Gen 4, Intel offre il più completo portfolio di confidential computing tra tutti i fornitori di silicio per data center. Accrescendo la sicurezza dei dati, il rispetto delle normative e la sovranità dei dati.

L’ampia gamma di processori Xeon Scalable di Intel

Infine, l’architettura modulare di Xeon Gen 4 consente a Intel di offrire un’ampia gamma di processori per quasi 50 SKU mirate per casi di utilizzo o applicazioni. Dall’uso generico ad applicazioni specifiche per casi d’uso nel cloud, database e analytics, networking, storage e edge single-socket. La famiglia di processori Xeon Gen 4 supporta le applicazioni On-Demand e varia per numero di core, frequenza, mix di acceleratori, potenza e throughput di memoria. A seconda dei casi di utilizzo e dei fattori di forma specificati dagli utenti per le loro esigenze.

E voi? Cosa ne pensate di questi nuovi processori Intel Xeon Scalable ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).