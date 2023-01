Nokia T21: ecco il nuovissimo tablet affidabile e resistente

Nkia T21 è un tablet affidabile, adatto alle famiglie e costruito per durare nel tempo. Progettato con una robusta scocca in alluminio e plastica riciclata al 60%, il nuovo T21 offre tutte le prestazioni e promesse che ci si aspetta da un tablet Nokia

T21 di Nokia (qui per maggiori info) è un tablet adatto a tutta la famiglia! Costruito per durare a lungo, con una struttura in alluminio resistente e un involucro per l’antenna in plastica riciclata al 60%. Protezione al top grazie a tre anni di aggiornamenti di sicurezza mensili Due anni di major upgrade consentono a Nokia T21 di essere sempre in linea con le ultime innovazioni software, mentre la garanzia biennale garantisce maggiore tranquillità.

Dettagli sul nuovo Tablet T21 di Nokia

HMD Global, la casa dei telefoni Nokia, presenta Nokia T21, un tablet affidabile per lavoro, viaggi e famiglia. Costruito per durare nel tempo! Progettato con un robusto corpo in alluminio e dotato di una copertura in plastica riciclata al 60% per l’antenna che gli conferisce una connettività ottimale, Nokia T21 mette la durata al primo posto senza compromettere lo stile. Che si tratti di lavoro o di gioco, questo tablet è destinato a durare a lungo. È dotato di software e sicurezza all’avanguardia, oltre a diverse funzioni richieste dai fan, come lo streaming video HD, le chiamate vocali e la possibilità di effettuare pagamenti NFC.

Adattamento e robustezza del nuovo tablet T21 di Nokia

Nokia T21 è il tablet che fa tutto e può adattarsi rapidamente, sia che ci si debba concentrare sul lavoro sia che ci si debba rilassare con i propri cari,

dichiara Jean-Francois Baril, CEO di HMD Global.

È un tablet che non scende a compromessi in termini di durata e rispecchia tutte le premesse che ci si aspetta da un device

Nokia per poterlo conservare il più lungo possibile.

La robusta scocca in alluminio e plastica riciclata al 60% e i due anni di aggiornamenti Android garantiscono al Nokia T21 di sentirsi sempre nuovo dentro e fuori, per gli anni a venire. In caso di imprevisti, T21 vanta due anni di garanzia che arricchiscono ulteriormente il suo valore.

Caratteristiche tecniche

La batteria è in grado di garantire fino a 15 ore di navigazione sul Web, la visione di un’intera serie TV e ben 7 ore di chiamate in videoconferenza. A distanza di anni, si sentirà ancora “nuovo” in quanto la batteria rimane in salute il 60% più a lungo della media. Infine, quando Nokia T21 avrà bisogno di essere ricaricato, la ricarica rapida da 18 W vi permetterà di tornare rapidamente in azione. Il nuovo e migliorato display 2K garantisce una visione nitida e dettagliata. Se vi sentite creativi, potete abbozzare le vostre idee, annotare appunti o disegnare il vostro prossimo capolavoro con una penna attiva. Godetevi i vostri programmi preferiti con lo streaming HD su Netflix e immergetevi in un suono più profondo e più forte, in grado di adattarsi all’ambiente circostante, con OZO Playback Audio. Grazie alle videochiamate e alle chiamate vocali in HD, amici e parenti potranno godere della vostra presenza in tutto il vostro splendore. Mentre le telefonate di lavoro avranno sempre un aspetto e un suono professionali. Le chiamate vocali consentono di rimanere in contatto anche quando il telefono non è nelle vicinanze. Inoltre, trasportarlo dall’ufficio a casa, o viceversa, è sempre comodo per via delle sue dimensioni.

Versatilità e sicurezza per tutta la famiglia

Per la massima tranquillità quando si fanno acquisti online o si naviga in rete, Nokia T21 dispone di tre anni di aggiornamenti di sicurezza mensili, il doppio rispetto alla concorrenza. Google Kids Space offre un’infinità di contenuti per educare e nutrire le giovani menti. Inoltre, Google Entertainment Space è un’applicazione che riunisce in un unico luogo spettacoli e film imperdibili da diverse piattaforme di streaming, evitando di passare da un’app all’altra. Nokia T21, che vanta la certificazione Google Android Enterprise Recommended, vi permetterà di lavorare al meglio. Il sensore NFC semplificherà i pagamenti e la scansione di tag NFC, mentre Second Screen vi consentirà di espandere e controllare il vostro PC Windows.

Nokia T21 è il tablet progettato per le azienda

Sulla scia del successo del Nokia T20, il nuovo T21 è stato progettato da cima a fondo per aiutare le aziende. Grazie all’accettazione dei pagamenti tramite il sensore NFC incorporato, al sistema di controllo intuitivo del secondo schermo, all’archiviazione sicura dei dati alimentata da energia rinnovabile e all’integrazione naturale con HMD Enable Pro, che offre un controllo e una configurazione del dispositivo senza precedenti, il nuovo tablet ha la versatilità e la potenza necessaria per supportare un’abbondante quantità di casi d’uso,

aggiunge Sebastian Ulrich, Managing Director Global Enterprise Business di HMD Global.

È la combinazione di competenze in materia di hardware e servizi a far sì che un numero sempre maggiore di aziende, dal settore bancario e logistico a quello dell’ospitalità e della vendita al dettaglio, si rivolga a HMD Global per sostenere la crescita del proprio business in tutto il mondo.

Accessori compatibili per un’esperienza migliore

Nokia T21 Flip Cover : da utilizzare come supporto per lavorare o giocare con la massima serenità. La cover è realizzata con il 60% di materiali riciclati

: da utilizzare come supporto per lavorare o giocare con la massima serenità. La cover è realizzata con il 60% di materiali riciclati Caricabatterie rapido Nokia 20W: per quando è necessario ricaricarsi rapidamente

Prezzi e disponibilità

Nokia T21 (WiFi, 4GB di RAM e 64GB di spazio di archiviazione interna) è disponibile in Italia nella colorazione Charcoal Grey a partire da 249,00 € .

(WiFi, 4GB di RAM e 64GB di spazio di archiviazione interna) . Il Nokia T21 (WiFi + 4G, 4GB di RAM, 64GB di spazio di archiviazione interna e Dual Sim) è disponibile in Italia nella colorazione Charcoal Grey a partire da 279,00 € .

(WiFi + 4G, 4GB di RAM, 64GB di spazio di archiviazione interna e Dual Sim) . Nokia Flip Cover è disponibile in Italia nella colorazione Deep Ocean a partire da 39,99 € .

. Il caricabatterie rapido Nokia 20W è disponibile in Italia nella colorazione Black a partire dal 29,99 €.

