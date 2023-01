Amplificatore segnale cellulare: perché potrebbe servirvi?

Oggi vi parliamo di un prodotto che potrebbe essere molto utile in tutti quegli edifici dove il segnale fatica ad arrivare. Si tratta di un amplificatore di segnale cellulare

Vi è mai capitato di entrare in un edificio e di non essere in grado di connettervi alla rete mobile o comunque di essere costretti a navigare con una velocità molto ridotto per via della pessima qualità del segnale? Può capitare molto spesso e può essere molto fastidioso, specialmente se l’edificio in questione è una azienda che deve ricevere tempestivamente le chiamate o un negozio frequentato da clienti. La soluzione al problema si chiama amplificatore segnale cellulare! Vi spieghiamo perché e come funziona.

Amplificatore segnale cellulare: quando la rete fatica ad arrivare

La connessione alla rete cellulare avviene grazie alle onde elettromagnetiche. I nostri telefoni si scambiano dei segnali elettromagnetici sono delle antenne che sono collegate tra loro tramite la rete Internet. In questo modo possiamo contattare un qualsiasi altro dispositivo collegato alla rete internet o telefonica. Le onde elettromagnetiche interagiscono con la materia ovviamente. Di solito passano inalterate o perdono solo una piccola frazione della loro potenza, ma il segnale rimane intatto. In alcuni casi particolare però – ad esempio se abbiamo dei muri molto spessi o realizzati con materiali di un certo tipo – il segnale viene così tanto attenuato che diventa impossibile o quasi utilizzarlo.

In altri casi può succedere invece che il problema sia la quantità di persone collegate alla stessa cella: pensate a centinaia di persone stipate in un centro commerciale. In questo caso può succedere di intasare le comunicazioni. Ma un amplificatore di segnale cellulare può risolvere agevolmente il problema.

Come funziona

Di che cosa si tratta? Semplicemente si tratta di un dispositivo in grado di ricevere il segnale da una antenna cellulare, amplificarlo e ritrasmetterlo in modo tale che la qualità non venga danneggiata da barriere architettoniche o altri problemi. Questi sistemi in genere sono dotati di più antenne. Una che fa da ricevitore e può essere installata in un punto dove il segnale arriva molto pulito dall’esterno. Le altre fanno da trasmettitori e possono essere distribuite all’interno dell’edificio in modo da avere una copertura eccellente in ogni angolo.

I modelli più avanzati permettono anche di gestire il traffico in modo intelligente per evitare congestionamenti in ambienti molto affollati. Anche se a prima vista possono sembrare simili ai ripetitori di segnale Wi-Fi che utilizziamo anche nelle nostre case, si tratta di un sistema diverso. Infatti un amplificatore di segnale cellulare lavora su frequenze diverse che sono esattamente quelle utilizzate dai cellulari per connettersi alla rete mobile. In altri termini per i nostri smartphone sarà un dispositivo del tutto trasparente e risulteremo connessi alla normale connessione dati come se nulla fosse. Inoltre potremo anche eseguire chiamare ed inviare SMS, oltre che connetterci ad internet.

Vi sembra complicato? In realtà tutto il processo è semplicissimo. I moderni prodotti sono semplici da installare e tutto il setup richiede pochi minuti. Alle volte non è nemmeno necessario l’intervento di tecnici specializzati! Oltretutto molti di questi amplificatori di segnale cellulare permettono anche di amplificare un segnale Wi-Fi, in modo da avere una copertura completa di ogni segnale.

Questo tipo di prodotti in genere si rivolge a dei clienti professionali che vogliono avere una connessione di rete di elevata qualità all’interno delle loro strutture industriali e commerciali. Specialmente se si tratta di grandi strutture frequentate da molte persone, avere una connessione stabile e di elevata qualità è sicuramente fondamentale per soddisfare i clienti o per aumentare la produttività dei propri dipendenti. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!