Milan Games Week: arriva anche JD Sports con la “King of the Game”!

Tramite comunicato stampa, JD Sports ha annunciato che sarà presente alla Milan Games Week 2022 con la sua nuova campagna natalizia “King of the Game”: scopriamo insieme tutti i dettagli

La Milan Games Week di quest’anno ha promesso un programma ricco di eventi, ospiti speciali e tanto divertimento. Nelle scorse ore, anche JD Sports, multinazionale britannica e player europeo nell’ambito della moda sportiva, ha confermato la sua presenza in fiera con la nuova campagna natalizia “King of the Game”, in collaborazione con PG Esports. Questa iniziativa fa parte di un progetto più ampio cominciato già diversi anni fa, attraverso la collaborazione con importanti squadre di eSport, come Qlash e portato avanti per mezzo di attivazioni che hanno sempre visto il gaming al centro dell’intrattenimento pensato per la Gen Z. Oggi, questo legame si è rafforzato grazie alla collaborazione con importanti caster come Moonboye e Gladiator, che hanno scelto di far loro i valori del brand e diffondere lo spirito del sano divertimento e competizione. In pratica, i veri ambassador e i “King of the Game”.

Oltre alla campagna instore e sui vari canali del brand, JD porta in vita il suo concept natalizio attraverso la realizzazione del JD Rooftop, una VIP lounge concepita come un’area relax per invitati, caster ed influencer all’interno della Milan Games Week. Un’area super esclusiva con giochi di luci, photobooth, catering brandizzato, cabinati e arcade multigioco, costruita proprio a fianco della PG Arena, il palco principale dove verranno trasmesse le finali nazionali eSport di League of Legends, Fortnite e Rocket League. Un luogo dove regna la sana competizione e lo spirito natalizio, dove i gamer potranno mettersi alla prova per essere così incoronati King of the Game.

Il JD Rooftop diventa quindi un luogo dove i giovani possono ritrovarsi e accendere la fiamma della sfida, ma anche condividere la propria passione per lo streetwear, celebrare lo stile urban, esprimere la propria personalità e il proprio credo. Nasce così l’incentivo a tirare fuori il meglio di sé, ad accettare il sano batticuore della competizione, frutto della voglia di raggiungere i propri obiettivi ed essere un vero King. Pietro Comincini, Senior Marketing Executive Italy, ha dichiarato:

Siamo felici di essere presenti a questa nuova edizione della MGW, un modo per essere ancora più vicini ai nostri consumatori dando loro anche un’occasione per divertirsi e conoscere il mondo JD. L’eSport sta iniziando ad entrare sempre di più nel DNA del nostro brand, perché ci permette di parlare con la Gen Z, riuscendo a trasmettere attraverso il divertimento anche i valori della sana competizione, della volontà di raggiungere gli obiettivi prefissati e della collaborazione. Non vediamo l’ora di incoronare i King of the Game!

Anche JD Sports sarà dunque presente alla Milan Games Week con la sua campagna "King of the Game". Fateci sapere che cosa ne pensate e se parteciperete anche voi all'evento, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!