Gigabyte X670: presentate al Computex 2022

Dovremmo sottolineare che ci saranno schede madri B650 di fascia alta che avranno un prezzo simile ai modelli X670 di fascia bassa. Il che significa che l’acquisto di schede madri AM5 dipenderà fortemente dalle caratteristiche che preferisci. Sfortunatamente nessuna scheda madre B650 è stata mostrata. Per quanto riguarda i chipset X670E e X670, dato che ce ne sono ovviamente due per scheda, sembra che la differenza si riduca a PCIe 5.0 o PCIe 4.0 per lo slot PCIe x16 come principale elemento di differenziazione tra le diverse SKU di Gigabyte.

Al Computez 2022, Gigabyte ha mostrato solo quattro modelli , ma il lato positivo è che lo staff allo stand è stato più che felice di condividere con tutti i dettagli sulle schede. Le quattro schede mostrate sono l’X670E Aorus Xtreme, l’X670E Aorus Master, l’X670E Aero D e l’X670 Aorus Pro AX . Si noti che si trattava di una revisione anticipata della scheda e che la E manca nel nome del modello di tre dei modelli, il che suggerisce che AMD non aveva informato i produttori di schede su questa distinzione tra i suoi chipset fino all’inizio di questo mese, quando sono iniziate ad apparire voci su di essa in linea.

