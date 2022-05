Prova le prestazioni con le prime tastiere meccaniche MX di Logitech progettate per la creazione e la produttività

Nelle ultime ore, Logitech, leader nel settore industriale delle periferiche per PC a livello mondiale, ha ampliato la sua serie Master con due nuove tastiere meccaniche MX. L’azienda Logitech (clicca qui per maggiori informazioni), ha presentato la nuova MX Mechanical full-size e la MX Mechanical Mini minimalista. Inoltre, ha presentato il nuovo mouse MX Master 3S.

Serie Master | Tastiere meccaniche MX: novità da Logitech

La serie Master di Logitech offre ai creatori digitali avanzati strumenti di produttività all’avanguardia, con digitazione meccanica ad alte prestazioni e tracciamento di precisione.

C’è una comunità in crescita di sviluppatori di software che si sono innamorati delle tastiere meccaniche quando hanno iniziato a giocare e ora vogliono la stessa sensazione di precisione e controllo con la loro tastiera desktop professionale,

Ha affermato Tolya Polyanker, responsabile della serie MX per Creatività e produttività in Logitech.

MX Mechanical combina il meglio di entrambi: l’esperienza della tastiera da gioco di Logitech con le esperienze esclusive della serie MX Master.

Dettagli tecnici

MX Mechanical e MX Mechanical Mini offrono l’ultima generazione di interruttori meccanici a basso profilo. L’interruttore a chiave Tactile Quiet (marrone) la rende la tastiera meccanica Logitech più silenziosa di sempre con un’incredibile sensazione di digitazione meccanica. Le opzioni di interruttore Clicky (blu) e lineare (rosso) sono disponibili anche in mercati selezionati. Le tastiere sono progettate con copritasti bicolore per una visualizzazione periferica ottimizzata. La retroilluminazione intelligente, in sei opzioni d’illuminazione, regola automaticamente la luminosità in base alla luce ambientale e si spegne quando non è necessaria per un consumo efficiente della batteria.

