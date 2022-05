Canon: presentate le nuove mirrorless R7 e R10

Copo tanta attesa Canon presenta le nuove Mirrorless R7 e R10 ed insieme, anche due nuovi obiettivi compatibili

Canon presenta i nuovi modelli EOS R7 ed EOS R10, le sue prime fotocamere mirrorless APS-C EOS R che coniugano i vantaggi del sistema EOS R con quelli dei sensori in formato APS-C.

La nuova Canon EOS R7- si presenta come sostituta naturale della EOS 7D, ormai da anni fuori produzione e soddisfa le esigenze di coloro che si dedicano alla fotografia sportiva e naturalistica grazie all’ampia portata del sensore APS-C.

La nuova Canon EOS R10 è pensata per inserirsi all’interno della facia delle APS-C 850D e 90D. Si presenta come una fotocamera versatile, capace di creare immagini di altissima qualità sia per quanto riguarda gli scatti fotografici che per la produzione video. Una macchina che vuole rispondere alle esigenze di content creator lifestyle e di fotografi in continuo movimento.

Insieme a queste due mirrorless sono stati anche presentati due nuovi obiettivi abbinabili:

RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM, un obiettivo zoom ultra-compatto,

RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM, un obiettivo più versatile, con un elevato rapporto di ingrandimento.

Canon: tutte le caratteristiche delle nuove mirrorless R7 e R10

EOS R7 ed EOS R10 ereditano la tecnologia Dual PIXEL CMOS AF II con deep learning, presente anche sui modelli full frame ad alte prestazioni del sistema EOS R. Grazie a questa tecnologia, questi due nuovi modelli consentono il tracking dei soggetti, compresi veicoli, animali e persone, con rilevamento preciso di occhi, testa e volto sull’intera inquadratura. Grazie alla messa a fuoco automatica in condizioni di luce scarsa fino a -5 EV e -4 EV, rispettivamente, e alla capacità di mettere a fuoco anche a un’apertura di diaframma f/22 (ad esempio utilizzando i moltiplicatori di focale), EOS R7 ed EOS R10 consentono di seguire facilmente gli uccelli in volo e gli atleti in movimento, indipendentemente dalle condizioni di scatto.

Entrambe le fotocamere sono dotate della funzione Touch and Drag AF, mentre EOS R7 sarà la prima fotocamera del sistema EOS R a combinare ghiera di controllo e multi-controller AF. L’utente avrà così la possibilità di impostare velocemente il punto AF e di utilizzare le funzioni di riproduzione con un semplice movimento del pollice o la rotazione della ghiera.

EOS R7 ed EOS R10 offrono prestazioni di alto livello per catturare l’attimo con facilità, raggiungendo una velocità di scatto continuo di 15 fps, con otturatore meccanico più veloce tra tutte le fotocamere APS-C EOS, e di 30 fps e 23 fps con otturatore elettronico. EOS R7 offre una velocità massima di 1/8.000o di secondo per l’otturatore meccanico e di 1/16.000o per l’otturatore elettronico, consentendo di immortalare i soggetti in rapido movimento. Dotate di processore DIGIC X di ultima generazione, queste fotocamere ad alta reattività sono in grado di elaborare velocemente le immagini. L’aggiunta della modalità RAW Burst a 30 fps consente di lavorare con le immagini catturate durante lo scatto continuo sotto forma di file video, agevolando la selezione dei fotogrammi. Quando è attiva la modalità Pre-shooting, è anche possibile riprendere per 0,5 secondi prima ancora di premere l’otturatore.

Le caratteristiche video e il 4K delle due nuove mirrorless

Perfetto per chi esegue riprese in movimento o senza utilizzare un treppiedi, l’In-Body Image Stabilizer (IBIS) integrato in EOS R7 si unisce ai modelli EOS R6, EOS R5 ed EOS R3 nell’offrire il più alto livello di stabilizzazione d’immagine al mondo, fino a 8.0 stop.

Per la prima volta nelle fotocamere EOS, il sistema IS è utilizzato anche per livellare l’orizzonte quando è abilitata la funzione “Auto-level” e per compensare il movimento verticale durante le riprese eseguite nelle nuove modalità panoramica o panning. I sensori APS-C da 32,5 e 24,2 megapixel integrati in entrambe le fotocamere EOS R7 ed EOS R10 assicurano immagini nitide anche a grandi distanze, e sono pertanto ideali per i fotografi sportivi e naturalisti che devono avvicinarsi all’azione. La modalità Dual Pixel RAW insieme a HEIF, Compact RAW e HDR assicura una maggiore libertà in post-produzione e una resa migliore dei toni delle scene. Il Digital Lens Optimizer produce automaticamente le migliori immagini JPEG all’interno della fotocamera, correggendo le aberrazioni senza compromettere le prestazioni di scatto.

EOS R7 ed EOS R10 consentono di realizzare video in 4K 60p o 4K 30p, in oversampling dal formato 7K e 6K, rispettivamente, per assicurare la migliore qualità d’immagine possibile. L’utente può inoltre sfruttare la modalità HDR PQ interno o HDMI. EOS R7 include anche la modalità 4K 60p crop, che estende la portata dell’inquadratura ed è quindi ideale le riprese naturalistiche.

Entrambe le fotocamere possono registrare oltre il limite di 30 minuti per singola clip e riprendere in formato 4K 60p fino a un’ora di tempo, offrendo la possibilità di registrare contenuti di durata maggiore, come in occasione di interviste ed eventi. Entrambi i modelli supportano la registrazione HDR PQ che assicura un’elevata gamma dinamica con minime esigenze di correzione. EOS R7 è la prima fotocamera EOS APS-C a utilizzare Canon Log 3 e Cinema Gamut, consentendo un processo di editing ancora più flessibile.

Perfetti per coinvolgere i propri follower sui social media, entrambi i modelli supportano la registrazione verticale e le tecnologie che consentono di realizzare filmati stabili anche durante le riprese in movimento. EOS R7 assicura una stabilizzazione senza precedenti combinando lo stabilizzatore d’immagine integrato (IBIS) con lo stabilizzatore ottico e la funzione Movie Digital IS, mentre EOS R10 utilizza i dati trasmessi dagli obiettivi dotati di IS Ottico per massimizzare gli effetti della funzione Movie Digital IS.

R7 e R10: prezzo e disponibilità

Con un peso di soli 612 grammi per EOS R7 e di 429 grammi per EOS R10, batteria e scheda incluse, entrambe le fotocamere consentono a fotografi e creativi di migliorare le prestazioni riducendo l’ingombro dell’attrezzatura utilizzata. Grazie al design robusto ma compatto e alla resistenza agli agenti atmosferici, EOS R7 è particolarmente ideale per chi scatta in condizioni difficili.

Il prezzo d’uscita suggerito al pubblico per Canon EOS R7 è 1.029,99 € e sarà disponibile da luglio 2022. Mentre la Canon Eos R10 sarà disponibile al prezzo suggerito di 1.569,99 € a partire da fine luglio 2022.