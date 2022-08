Gigabyte: annunciata l’SSD AORUS Gen5 10000 4 TB

Gigabyte ha annunciato nelle ultime ore la sua nuovissima SSD AORUS Gen5 10000 con capacità fino a 4 TB

La società GIGABYTE Technology (clicca qui per maggiori info), ha annunciato quest’oggi l’ultimo SSD AORUS Gen5 10000 con velocità di lettura di 10 GB/s. Grazie al controller PCIe 5.0 di nuova generazione con NAND Flash 3D-TLC ultraveloce, l’SSD AORUS Gen5 10000 offre prestazioni superiori al 55% rispetto agli SSD PCIe 4.0. Quest’SSD, è disponibile nelle varianti da 1 TB a 4 TB di capacità, con interfaccia M.2 2280, per offrire una facile installazione e una capacità straordinaria. Inoltre, l’SSD e il dissipatore separati offrono agli utenti una maggiore flessibilità nella costruzione del sistema e nelle opzioni termiche. L’esclusiva applicazione SSD Tool Box di GIGABYTE fornisce agli utenti lo stato in tempo reale dell’SSD per sfruttare le prestazioni, il calore, la stabilità e la capacità.

Dichiarazioni in merito all’SSD AORUS Gen5 10000 4 TB di GIGABYTE

Di seguito sono riportate le prime dichiarazioni in merito all’SSD AORUS Gen5 1000 di casa GIGABYTE.

Con il supporto di PCIe 5.0 sulla nuova piattaforma di schede madri, la larghezza di banda e le prestazioni di trasferimento sono aumentate al livello successivo. GIGABYTE è il primo produttore ad avere sia schede madri che linee di prodotti SSD sul mercato, ed è anche il primo a presentare l’SSD AORUS Gen5 10000. Questo nuovo prodotto offre agli utenti prestazioni di archiviazione incredibilmente veloci con una durata e una compatibilità ultra elevate, per una qualità e una performance ottimali,

ha dichiarato Jackson Hsu, Direttore della Divisione Sviluppo Prodotti di GIGABYTE Channel Solutions.

K.S. Pua, CEO di Phison Electronics, ha dichiarato che Phison e GIGABYTE sono partner di lunga data e collaborano fin dall’era degli SSD SATA. Le due aziende hanno collaborato costantemente a partire da PCIe Gen3 e Gen4, sviluppando la soluzione di storage PCIe Gen5 SSD PS5026-E26, oggi all’avanguardia.

La collaborazione

L’SSD PCIe Gen5 è una tecnologia che integra trasmissione e archiviazione ad alta velocità, portando la trasmissione dei dati a un livello superiore. Durante la fase di verifica del prodotto E26, le due aziende hanno incontrato non poche difficoltà. Per affrontare queste sfide e accelerare la promozione dei prodotti sul mercato, le due aziende hanno creato un team di progetto per condurre scambi tecnici e verifiche reciproche. Questo tipo di collaborazione ha permesso a entrambe le aziende di unire i propri punti di forza nella ricerca e sviluppo e di creare una soluzione di storage superiore. Phison è molto lieta di contribuire al lancio dei prodotti SSD PCIe Gen5 di GIGABYTE e di contribuire all’ecosistema di elaborazione ad alta velocità PCIe Gen5.

Dettagli dei nuovi SSD AORUS Gen5 10000 4 TB di GIGABYTE

L’SSD AORUS Gen5 10000 è dotato del più recente controller Phison PS5026-E26 a 8 canali, che offre agli utenti il massimo controllo della velocità di lettura casuale. L’SSD ha una struttura di stack a oltre 200 strati, a una larghezza di banda massima di 2400MT/s della memoria Flash 3D-TLC e a un design della cache LPDDR4. Grazie a queste caratteristiche, l’unità SSD AORUS Gen5 10000 sprigiona tutto il potenziale delle prestazioni di PCIe 5.0 con una velocità di accesso ultraveloce di 10 GB/s. Questa rappresenta un aumento del 40% rispetto alla generazione precedente. Grazie all’architettura multi-core del controller PS5026-E26, l’SSD AORUS Gen5 10000 migliora le operazioni di multitasking dell’intelligenza artificiale. Ma non solo. Infatti porta i creatori di contenuti, i giocatori e gli utenti desiderosi di prestazioni estreme a un livello superiore.

Un’occhio alle prestazioni future

Allo stesso tempo, il team di ricerca e sviluppo di GIGABYTE continua a verificare la NAND Flash e i componenti di nuova generazione. Ciò perché grazie a questi, saranno in grado di incrementare ulteriormente le prestazioni e la velocità di accesso a oltre 12 GB/s. In questo modo GIGABYTE si prepara ad essere il primo operatore del mercato. Offrendo agli utenti le migliori prestazioni degli SSD PCIe 5.0 con la potenza dell’ingegneria GIGABYTE.

Dissipatore M.2 facoltativo

Normalmente, le unità SSD ad alta velocità generano enormi quantità di calore durante il funzionamento a piena velocità. In questi casi, il thermal throttling viene attivato come protezione per prevenire la perdita di dati e l’usura dei chip di memoria e dei controller. Ma d’altro canto, rallenta la velocità di trasferimento e le prestazioni. Poiché molte schede madri di nuova generazione incorporano già un dissipatore M.2, l’unità SSD AORUS Gen5 10000 è stata appositamente progettata con un dissipatore in rame completamente rivestito e facilmente rimovibile. Gli utenti possono scegliere in modo flessibile se utilizzare il dissipatore integrato nelle loro schede madri o il dissipatore chiuso con l’SSD AORUS Gen5 10000, a seconda delle loro esigenze.

Interfaccia NVMe M.2 dei nuovi Gigabyte SSD AORUS Gen5 10000

L’unità SSD AORUS Gen5 10000 è dotata di un’interfaccia NVMe M.2. Per ottenere le prestazioni rivoluzionarie di 10 GB/s di velocità di lettura, le schede madri con supporto PCIe 5.0, sono altamente raccomandate. Un esempio sono le schede madri GIGABYTE di nuova generazione, Z690 e superiori. Grazie alle regolazioni professionali di R&S e al software di verifica e monitoraggio, le schede madri GIGABYTE con maggiore stabilità e prestazioni ottimizzate sono sicuramente la scelta migliore per gli utenti.

E voi? Cosa ne pensate di questi nuovi SSD AORUS Gen5 10000 da 1 o 4 TB di casa GIGABYTE? Fatecelo sapere con un commento e rimanete sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).