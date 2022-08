ASUS annuncia le nuove schede madri AMD X670E

L‘azienda ASUS ha annunciato le sue nuovissime schede madri AMD X670E durante la Canadian National Expo

ASUS (clicca qui per maggiori informazioni sull’azienda) è una società con sede a Taipei, Taiwan. Questa, produce schede madri, schede video, lettori ottici, palmari, portatili, telefonini, smartphone, computer, accessori per il networking come modem/router e accessori per computer. ASUS ha annunciato quest’oggi una nuova generazione di schede madri basate su AMD che accompagnano la ROG Crosshair X670E Extreme e supportano gli ultimi processori Ryzen 7000. Parliamo delle nuove ROG Crosshair X670E Hero, la ROG Strix X670E-E Gaming WiFi e la TUF Gaming X670E-Plus WiFi.

Dettagli delle nuove schede madri ASUS serie AMD X670E

Questa nuova generazione di schede madri AMD ROG, è chiamata serie X670E. Sono dotate di supporto per moduli di memoria DDR5 e dispositivi PCIe 5.0. Inoltre, le schede ROG Crosshair X670E Hero, ROG Strix X670E-E Gaming WiFi e TUF Gaming X670E-Plus WiFi sono dotate di migliori capacità di larghezza di banda, stabilità e connettività complessiva. Tutte e tre le schede presentano le più recenti innovazioni ASUS Q-Design. ROG Crosshair X670E Hero e ROG Strix X670E-E Gaming WiFi includono il pulsante PCIe Q-Release. Questa è una funzione che consente agli utenti di rilasciare la scheda grafica dallo slot PCIe con una sola pressione. Inoltre, tutte e tre le schede madri includono il design di aggancio Q-DIMM su un solo lato per garantire la facilità di installazione e consentire alle memory stick di rimanere saldamente in posizione. Infine, le schede includono il Q-latch M.2, che consente agli utenti di fissare o allentare un’unità M.2 con la sola punta delle dita. Di seguito vi mostrerò le tre schede della serie X670E singolarmente.

ROG Crosshair X670E Hero

La punta di diamante della linea Crosshair X670E, ROG Crosshair X670E Hero colma il divario tra i costruttori di PC professionali e i giocatori di tutti i giorni. Consentendo a tutti gli utenti di costruire un PC da vetrina ad alte prestazioni. Con i suoi 18+2 stadi di potenza in team da 110 A e i sostanziosi dissipatori integrati, l’X670E Hero offre un’alimentazione stabile a temperature più basse. L’X670E Hero è equipaggiato per la prossima generazione, con una coppia di slot PCIe 5.0×16 per supportare le schede grafiche di nuova generazione. Inoltre abbiamo una scheda PCIe 5.00 M.2 e la funzionalità WiFi 6E per una rete wireless senza ostacoli. Il DAC ESS ES9218PQ Quad fornisce un audio incontaminato all’uscita del pannello frontale. Le tonalità scure predominano sulla superficie di ROG Crosshair X670E Hero, offrendo un’estetica intensa per la costruzione di PC. L’illuminazione Polymo e il motivo RGB luminoso sullo schermo I/O integrato offrono una serie microstrutturale di luci e colori.

ROG Strix X670E-E Gaming WiFi

ROG Strix X670E-E Gaming WiFi unisce il meglio della forma e della funzione in prestazioni di gioco equilibrate. La scheda è dotata di 18+2 stadi di alimentazione in team da 110 A e di un grande dissipatore M.2 in bundle per fornire un flusso stabile di energia e prestazioni termiche la CPU AMD. Oltre al pulsante di rilascio dello slot PCIe, la ROG Strix X670E-E Gaming WiFi dispone anche di un pulsante di accensione integrato sulla scheda madre. Presenti anche dei pad termici M.2 di ricambio per garantire un pre-test ottimale e sostituzioni future. I dissipatori della scheda sono caratterizzati dalla distintiva iconografia ROG, accompagnata da un display acrilico illuminato sullo scudo I/O integrato.

TUF Gaming X670E-Plus WiFi

La TUF Gaming X670E-Plus WiFi offre prestazioni in una forma resistente e pratica. La scheda include uno slot PCIe Gen 5.0 x 16, quattro slot M.2 e un’unità di memoria per la gestione del traffico. Caratterizzata da un’estetica semplice e pulita e dai badge sullo scudo I/O integrato, la TUF Gaming X670E-Plus WiFi include anche le più recenti caratteristiche ASUS Q-Design. Tra queste, un’intuitiva matrice agnostica Q-LED che offre agli utenti una rapida occhiata allo stato della loro costruzione.

E voi? Cosa ne pensate di queste nuove schede madri della serie AMD X670E di casa ASUS? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).