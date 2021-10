G.SKILL Trident Z5: ecco la RAM DDR5 più veloci

Ecco che G.SKILL lancia il pezzo da novanta della serie Trident Z5, le nuove RAM DDR5-6600 che sono le più veloci attualmente in commercio

G.SKILL, leader mondiale nella produzione di memorie e periferiche di gioco dalle prestazioni estreme, è entusiasta di annunciare il kit di memoria DDR5 più veloce al mondo a velocità estrema e bassa latenza di DDR5-6600 CL36-36-36-76 32GB (2x16GB). Questo è il primo kit di memoria DDR5 al mondo a raggiungere un livello così alto di velocità di frequenza e tempi bassi estremamente efficienti, ottenuto con circuiti integrati DDR5 Samsung ad alte prestazioni.

G.SKILL Trident Z5 con i nuovi Samsung DDR5 IC

Nella ricerca senza fine delle prestazioni della memoria, G.SKILL è orgoglioso di rivelare l’ultima aggiunta di frequenza DDR5 ultraelevata alla famiglia di punta Trident Z5. Pur raggiungendo una velocità di frequenza estrema di DDR5-6600, questa specifica del kit di memoria è anche creata con un timing ultra-basso a CL36-36-36, rispetto al tipico timing CL40-40-40 di DDR5, rendendo questa la scelta di prestazioni definitiva per giocatori, appassionati e overclocker.

Progettato per le massime prestazioni DDR5

Questa specifica di fascia alta sarà inclusa nella famiglia Trident Z5, creata con un esterno elegante e futuristico che assimila elementi hypercar nell’iconico design del dissipatore di calore Trident. Caratterizzato da una striscia di alluminio spazzolato nero inserito in un corpo argento metallizzato o nero opaco e sormontato da un’elegante barra superiore nero pianoforte sulla serie Trident Z5 o una barra luminosa RGB traslucida ottimizzata per un’illuminazione uniforme sulla serie Trident Z5 RGB, il Trident Z5. La memoria DDR5 della famiglia è la scelta ideale per i giocatori, gli overclocker, i creatori di contenuti e gli appassionati per costruire un sistema ad alte prestazioni. Dalla sezione hardware è tutto!