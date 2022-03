FRITZBox: AVM ripercorre la storia del brand

Apartire dal 2004, i prodotti di AVM hanno aiutato innumerevoli famiglia con la connettività e con la vita digitale in casa: in occasione del diciottesimo compleanno del brand, l’azienda ha quindi deciso di ripercorrere la storia delle FRITZBox, a partire dalla prima presentazione avvenuta nel 2004

Con un comunicato stampa diffuso recentemente, AVM ha voluto celebrare un importante anniversario. Grazie a FRITZ!Box, oggi milioni di famiglie si collegano ogni giorno. Si tratta infatti del fulcro della vita digitale a casa: esso si occupa non solo dell’accesso sicuro a Internet, dello streaming, della telefonia e del Wi-Fi per più dispositivi, ma anche della Smart Home, del gaming, delle videoconferenze e molto altro. Quindi, in occasione dei 18 anni del brand (compiuti lo scorso 24 marzo), AVM ha quindi deciso di ripercorrere la storia delle FRITZBox, a partire dalla prima presentazione avvenuta nel 2004.

FRITZBox AVM, la storia e i prodotti del brand

AVM ripercorre quindi 5 tappe fondamentali dell’evoluzione del brand, partendo, come già accennato, dalla prima FRITZBox presentata nel 2004. Insieme ad essa, arrivava il primo grande passo rivoluzionario per la reti: la rete locale, con l’obbiettivo di collegare più dispositivi a Internet contemporaneamente tramite un “modem router”. Con una porta USB infatti (allora molto comune per il collegamento in rete) e due porte LAN, il primo FRITZ!Box aprì tante nuove possibilità per il collegamento in rete domestico. Altro passo importante avviene dal 2010, anno a partire dal quale vengono commercializzati i modelli FRITZ!Box Cable (oggi il top di gamma della serie è FRITZ!Box 6690 Cable), per ricevere internet ad alta velocità dalle linee via cavo coassiale.

Passiamo quindi all’anno successivo, 2011, anno in cui l’azienda comincia a produrre anche i modelli FRITZ!Box per le reti mobili, prima usando l’LTE/4G, oggi passando invece per il 5G, così da offrire una comoda alternativa per chi non ha DSL, cavo o fibra ottica. Avviciniamoci poi ad anni più recenti, passando per il 2018, quando è stata introdotta Mesh. Con i ripetitori FRITZ! Mesh infatti, è stato possibile portare la miglior connessione in tutta la casa. Con i modelli attuali che usano lo standard Wi-Fi 6, come il FRITZ!Box 6690, si possono trasferire dati ai dispositivi mobili a una velocità che va fino ai 6 Gbits al secondo. Arriviamo infine ai giorni nostri, con i nuovi modelli performanti. In particolare citiamo la FRITZ!Box 5590 Fiber annunciato di recente, grazie al quale gli utenti possono portare nelle loro case l’Internet veloce in fibra ottica da 10 Gbits al secondo.

