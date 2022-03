FRITZ!Box 7510: il nuovo entry level Wi-Fi 6 di AVM

Il FRITZ!Box 7510 Edition International con Wi-Fi 6 è il nuovo modello entry level ideale per una rete locale wireless veloce di casa AVM

Il nuovo FRITZ!Box 7510 Edition International di AVM, possiede il Wi-Fi 6 e rappresenta l’offerta entry level del brand.

Il nuovo standard wireless, più veloce ed efficiente, è perfetto per un utilizzo ottimale dei canali Wi-Fi consente di integrare nella rete locale vari dispositivi wireless tramite Wi-Fi 6 garantendone la stabilità. In questo modo il FRITZ!Box 7510 gestisce facilmente in parallelo streaming, video chat, download e applicazioni cloud. Dotato di Supervectoring VDSL 35b a prova di futuro, il FRITZ!Box 7510 consente di arrivare sulla linea a velocità Internet fino a 300 Mbit/s. LAN Gigabit, USB e il centralino VoIP con stazione base DECT nonché una presa per un telefono analogico completano le versatili opzioni di comunicazione.

FRITZ!Box 7510: il nuovo entry level Wi-Fi 6

Il nuovo standard Wi-Fi 6 (wireless AX) tiene conto del numero in costante crescita di dispositivi wireless. Il Wi-Fi 6 del FRITZ!Box 7510 apporta notevoli miglioramenti nella banda high-range a 2,4 GHz. Potranno così sfruttare il Wi-Fi 6 i dispositivi wireless come smartphone o notebook che già utilizzano questo nuovo standard, e molti altri prodotti che ancora non lo supportano come elettrodomestici o piccoli dispositivi potranno beneficiare del generale miglioramento della rete wireless . In totale si ha a disposizione una velocità massima di 600 Mbit/s a 2,4 GHz per molte applicazioni in parallelo.

Il FRITZ!Box 7510 offre la rete ad alta velocità per ogni connessione DSL e, grazie a molte funzioni aggiuntive, soddisfa anche le aspettative degli utenti più esigenti. Con il VDSL Supervectoring 35b, il FRITZ!Box supporta potenze di trasmissione fino a 300 MBit/s, che consentono di scaricare a velocità record file di grandi dimensioni.

Sul centralino VoIP integrato si può registrare un telefono analogico e fino a sei telefoni cordless DECT (ad esempio FRITZ!Fon). Tramite la rete Wi-Fi è possibile trasformare anche gli smartphone in veri e propri telefoni di rete fissa/VoIP. Le varie segreterie telefoniche integrate, le rubriche locali e online e le innumerevoli funzioni comfort completano l’ampia gamma di funzioni di telefonia del FRITZ!Box 7510. La stazione base DECT consente di integrare dispositivi Smart Home come le prese intelligenti FRITZ!DECT 200 e 210 o la lampada LED FRITZ!DECT 500.

Il FRITZ!Box 7510 supporta la rete Wi-Fi Mesh e permette quindi di estendere la rete Wi-Fi locale senza interruzioni.

Il FRITZ!Box 7510 porta nella rete locale le memorie USB collegate, le memorie online e i rispettivi contenuti. Grazie al media server con NAS integrato, tutti i film, la musica e le immagini salvati sono disponibili e si possono distribuire agli appositi lettori, ad esempio tablet o smartphone. Il FRITZ!Box 7510 diventa così una potente piattaforma per le applicazioni multimediali in rete come IPTV, Video on Demand o streaming. E nonostante tutto ciò, con la modalità Eco il FRITZ!Box 7510 continua ad avere un consumo molto ridotto.

In conclusione il nuovo FRITZ!Box 7510 Edition International è già disponibile al prezzo suggerito al pubblico di 139,99€ iva inclusa. Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.