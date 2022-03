E’in arrivo in Italia in data 25 Marzo 2022 “L’Era Glaciale, le Avventure di Buck” su Disney+! Il nuovo film legato al franchise di enorme successo “L’Era Glaciale”, continua dopo diversi anni con questa nuova avventura d’animazione. Il protagonista, questa volta, sarà Buck, una donnola coraggiosa orba di un occhio e sempre a caccia di Dinosauri!

Da un po’ è stato diffuso il trailer ed il poster ufficiali de “L’Era Glaciale, le Avventure di Buck” su Disney+. Questo nuovo capitolo vedrà la sua distribuzione streaming il prossimo Venerdì 25 Marzo 2022. Per appassionati o meno, la saga dei film d’animazione de “L’Era Glaciale” è sicuramente ben nota. Un percorso iniziato nel lontano 2002 con il primo film “L’Era Glaciale” e che ha visto poi altre pellicole di animazione, inclusi cortometraggi e spin-off!

Buck ed i fratelli opossum Crash ed Eddie

“L’Era Glaciale, le Avventure di Buck” su Disney+ ci racconterà la storia di questa bizzarra donnola caduta accidentalmente nel mondo sottostante e comparso per la prima volta ne L’Era Glaciale 3 – L’Alba dei Dinosauri. Buck, Crash & Eddie, insieme ad alcuni nuovi amici, si avventurano in una missione preistorica per salvare il Mondo Perduto dal dominio dei dinosauri.

I piccoli fratelli Opossum, in questa storia, si troveranno ad allontanarsi dal loro branco per trovare il loro posto nel mondo ma, finiranno per mettersi nei guai. Si troveranno, infatti, intrappolati sotto al ghiaccio nel Mondo Perduto, la caverna sotterranea abitata da dinosauri e altre creature. Il Mondo Perduto è un luogo pieno di pericoli, ma i due opossum vengono fortunatamente salvati da una vecchia conoscenza, il loro amico Buck, il furetto paranoico con un occhio solo. La vita di Buck è caratterizzata da un’esistenza solitaria e ruota attorno alla sopravvivenza del più forte, ma insieme ai suoi amici riuscirà a fronteggiare il pericoloso antagonista della storia.

Non troveremo come protagonista Manny, come nei precedenti film trattandosi di uno spin-off. Un’altra forte mancanza è quella del personaggio di Scrat, ma nel complesso questo spin-off racchiude un lavoro di grande umanizzazione dei personaggi. 82 minuti dal ritmo serrato in grado di non allentare mai l’interesse verso la storia ed uno storytelling davvero riuscito.

In questo nuovo film animato, Claudio Bisio tornerà a prestare la sua voce al simpatico bradipo Sid. Al cast dei doppiatori si uniscono Leo Gullotta, Germano Gentile e Lucia Ocone che daranno voce rispettivamente ai personaggi di Manny, Orson e Zee.

