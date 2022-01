FRITZ!Box 4060 AX è disponibile anche in Italia

FRITZ!Box 4060 AX, il nuovo router wireless di AVM studiato sia per il gaming che per il business, è finalmente disponibile anche sul mercato italiano

Il nuovo FRITZ!Box 4060 è il router wireless tri-band dotato di Wi-Fi 6 (wireless AX) 4×4 e che include MIMO multiutente (MU-MIMO) e funzione Wi-Fi Mesh. Grazie alla funzione NAS integrata, il nuovo router AVM è anche il centralino multimediale della rete locale, infatti, questo modello top di gamma della serie di modelli ’40’ dispone per la prima volta di una stazione base DECT (cui si possono connetter fino a 6 telefoni cordless) con DECT ULE, che consente funzioni di telefonia e Smart Home.

FRITZ!Box 4060 rappresenta l’attuale miglior soluzione per chi possiede una connessione con modem per Fibra (soprattutto FTTH) e garantisce prestazioni, funzioni e velocità che rispondono alle esigenze degli utenti small business e gaming di fascia alta.

FRITZ!Box 4060 AX è adatto ad ogni esigenza

Wi-Fi 6 (Wi-Fi AX) è lo standard Wi-Fi più moderno e più veloce, capace di raggiungere velocità fino al 40% superiori rispetto alle generazioni Wi-Fi precedenti. Con il Wi-Fi ad alta velocità del FRITZ!Box 4060 navigazione e streaming viaggiano sulla corsia di sorpasso. Infatti, anche se sono attivi simultaneamente molti dispositivi, le velocità di trasmissione dati rimangono elevate per ciascun singolo dispositivo. FRITZ!Box 4060 inoltre supporta ovviamente standard consolidati come Wi-Fi 5 e 4, che assicurano la compatibilità con tutti i dispositivi.

La porta WAN da 2,5 Gbit/s garantisce invece una connessione Internet molto veloce, ad esempio, con un modem per fibra ottica. Se configurato come client IP, la porta WAN può essere utilizzata come porta LAN aggiuntiva da 2,5 Gbit/s. Grazie alle tre porte Gigabit Ethernet, computer o dispositivi compatibili con la rete possono essere integrati nella rete locale a velocità Gigabit. Inoltre, nel FRITZ!Box 4060 sono integrati: un impianto telefonico VoIP e un NAS con possibilità di connessione veloce USB 3.0 anche a un NAS esterno.

Tante funzioni nel nuovo router di AVM

Funzioni Wireless Il FRITZ!Box 4060 dispone di tre bande di frequenza Wi-Fi (1 a 2,4 GHz e 2 a 5 GHz) in conformità con IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6). Tutte le bande di frequenza trasmettono simultaneamente e sono retrocompatibili con IEEE 802.11a/g/n/ac. Anche MIMO multiutente (MU-MIMO) è supportato secondo 802.11ac. Il FRITZ!Box 4060 è dotato di 4 unità radio che permettono di raggiungere velocità di 1.200 Mbit/s (2,4 GHz) e 2.400 + 2400 Mbit/s (2 x 5 GHz). Un accesso ospite Wi-Fi isolato dalla rete locale è disponibile separatamente.

Funzioni per la telefonia Al centralino VoIP del FRITZ!Box 4060 è possibile connettere fino a sei telefoni portatili DECT. A seconda delle rispettive interfacce, è possibile effettuare fino a cinque telefonate contemporaneamente. Tutte le funzioni di telefonia rilevanti sono disponibili per i telefoni DECT. La telefonia HD è resa possibile dall’uso di codec vocali a banda larga. La stazione base DECT integrata supporta lo standard GAP e consente il collegamento di dispositivi Smart Home. Con il pulsante “Connect”, il FRITZ!Box 4060 supporta la registrazione automatica (pairing) di un nuovo dispositivo mobile, dispositivi wireless e l’integrazione di dispositivi PLC nella rete locale con la funzione Wi-Fi Mesh.

Funzioni multimediali Oltre alla memoria flash integrata in fabbrica, il FRITZ!Box 4060 dispone di una porta USB 3.0 integrata a cui è possibile collegare direttamente stampanti e dispositivi di archiviazione. I contenuti multimediali come immagini, foto, musica e video possono essere resi disponibili ai dispositivi di riproduzione compatibili all’interno della rete locale utilizzando la funzionalità NAS integrata secondo lo standard UPnP AV. È possibile accedere alle memorie USB nella rete locale utilizzando protocolli di rete standard (FTP/SMB). Inoltre, è possibile integrare memorie online (WebDAV).

Funzioni di sicurezza Già durante la prima installazione, il FRITZ!Box 4060 garantisce che tutte le connessioni Wi-Fi vengano stabilite tramite crittografia con una chiave di rete personalizzata. In combinazione con FRITZ!WLAN Stick, le impostazioni di sicurezza Wi-Fi necessarie vengono trasferite automaticamente al client tramite la procedura “AVM Stick & Surf”. Anche l’interfaccia utente è protetta di fabbrica da una password individuale. Cavi e prese con codice colore, brevi istruzioni chiare e messa in servizio interattiva (inclusa l’installazione della rete Wi-Fi) semplificano notevolmente la configurazione. La gestione avviene con un front-end web chiaro o tramite input con i pulsanti del telefono.



