Rainbow Six Extraction: i trucchi e consigli più utili per giocare

Tra i titoli in uscita a gennaio c’è stato anche Rainbow Six Extraction: in questa guida andremo a vedere una serie di trucchi e consigli che risulteranno più che utili per giocare al meglio

Ubisoft torna a sfornare un nuovo videogioco ambientato nell’universo del celebre scrittore di Tom Clancy, rilasciando il capitolo spin-off di uno dei multiplayer cooperativi più giocato attualmente, Rainbow Six Siege, con il nuovo episodio che prende il nome di Extraction. In Rainbow Six Extraction i giocatori avranno a che fare con delle ambientazioni infestate da alieni, nelle quali dovranno tentare di portare a termine degli obiettivi durante le loro incursioni.

Pur essendoci numerose similitudini con Rainbow Six Siege, come il ritorno di molti operatori e le azioni effettuabili nel mondo di gioco, in Extraction vi è un focus molto più pressante verso gli obiettivi e la sopravvivenza alle creature aliene, e la tensione nel corso delle partite è stata ampiamente incrementata. Ecco allora una guida di Rainbow Six Extraction che potrebbe tornare estremamente utile, nella quale saranno rivelati alcuni trucchi e consigli fondamentali.

Strategie rischiose

Diamo dunque inizio a questa breve lista di trucchi e consigli per Rainbow Six Extraction: innanzi tutto, a differenza dei soliti titoli fondati su funzionalità cooperative e multigiocatore, in Extraction si troverà un ritmo meno frenetico. Il nostro pensiero durante le partite non dovrà basarsi esclusivamente sulle armi e combattimenti, ma anche verso la parte stealth del titolo; tuttavia, anche sotto questo aspetto sarà necessario fare attenzione alle scelte applicate per il proprio equipaggiamento. In Rainbow Six Extraction, quando un nemico scoverà un giocatore, egli emetterà uno grido capace di attrarre altri suoi compagni; tuttavia, cercare di essere silenziosi con le proprie armi per eliminare le minacce non sarà sempre la mossa migliore da compiere.

Infatti, mentre si potrebbe essere tentati di trasportare con sé due armi silenziate lungo ogni missione che si andrà ad affrontare, non è detto che ciò risulterà essere un vero vantaggio, considerando la notevole riduzione di danno che ne conseguirebbe. Inoltre, maggior parte dei personaggi avrà una pistola in grado di uccidere i nemici in un colpo mirando al loro punto debole, e anche con un silenziatore. Per quanto riguarda invece l’arma primaria, è consigliabile aggiungere un qualche accessorio alla canna, come il freno di bocca. Anche le shotgun silenziate potrebbero risultare una buona idea, ma nel caso ci si ritrovi in una situazione molto critica sarà meglio che un’arma così potente sia pronta a mietere vittime con tutta la sua forza.

Chi va piano va sano e va lontano – Rainbow Six Extraction: trucchi e consigli

Un ulteriore aspetto che differenzia Rainbow Six Extraction dal titolo precedentemente uscito riguarda la gestione della salute dei personaggi che si vanno ad utilizzare. In Extraction, oltre alla maggiore difficoltà nel ripristinare la salute e rifornire le munizioni, vi è infatti anche l’impossibilità di rigenerare i punti vita, che rimarranno gli stessi anche una volta portata a termine una missione.

Il danno che gli operatori subiranno verrà dunque trasportato nelle varie partite, e per questa ragione bisognerà prendersi buona cura dei propri soldati, anche se si cerca di raggiungere un rank alto il più velocemente possibile. Almeno per una missione, sarà saggio decidere di lasciare a riposare l’operatore nella retroguardia, scegliendo un’alternativa con cui giocare. Gli unici operatori che andranno a riottenere la saluta persa dopo una missione saranno quelli che riposeranno sulla panchina adibita.

Boom baby! – Rainbow Six Extraction trucchi e consigli

Tra i più importanti trucchi e consigli non può mancare anche un punto inerente la tecnologia REACT, che in Rainbow Six Extraction è stata rinnovata ulteriormente per porre freno alla minaccia archea. Durante le incursioni si avranno a disposizione numerosi e nuovissimi dispositivi, sviluppati appositamente per quest’incombente minaccia. Le mine scanner aiuteranno considerevolmente il giocatore, poiché andranno ad individuare automaticamente tutti gli archei che passeranno nel suo raggio di copertura, insieme ai vari oggetti consumabili.

Oltre a queste nuove mine, è stata aggiunta anche una versione superiore alle granate stordenti, ovvero quelle paralizzanti. Esse si riveleranno un’arma in grado di contenere l’attacco di più archei, e al loro impatto l’esplosione paralizzerà temporaneamente ogni genere di minaccia, rendendole anche molto vulnerabili. Esse funzionano con ogni tipo di nemico non-elite (ad eccezione dell’Apex), e il loro effetto sarà di durata maggiore rispetto alle stordenti.

Levatemeli di dosso – Rainbow Six Extraction: trucchi e consigli

Le difficoltà più elevate di Rainbow Six Extraction saranno rese molto più ostiche dalle spore accecanti: esse si presentano come dei grossi corpi protuberanti e di uno sgargiante colore giallognolo, e andranno ad aggredire ogni malcapitato che gli passerà vicino, attaccandosi ed esso per poi esplodere pochi secondi dopo. Ciò che ne consegue è un’accecamento improvviso, e anche elevati danni per l’inalazione di fumo.

Ecco dei piccoli trucchi e consigli che possiamo dare per prevenire che ciò accada durante le partite a Rainbow Six Extraction: nel caso si giochi con un altro giocatore, si potrà intervenire in aiuto sparando alle spore, contribuendo così nel rimuoverne alcune. Purtroppo, liberarsene per conto proprio sarà un po’ più difficile. Tuttavia non sarà impossibile, se si andranno ad utilizzare delle esplosioni ad ampio raggio attraverso delle granate stordenti, o facendosi largo tra le spore con il lancia pugni d’aria di Nomad.

Dà voce alle tue preoccupazioni

Gli ultimi consigli e trucchi che andremo ad esporre s’incentreranno sulla squadra, poiché essa e i componenti che la costituiscono diventano una chiave essenziale per il successo in Rainbow Six Extraction (visto anche come il gioco obblighi i giocatori presenti nella stessa sessione a scegliere dei personaggi diversi tra loro). Inoltre, anche la comunicazione avrà uno dei ruoli più importanti per garantire lo svolgimento ottimale di un’incursione. Uno dei suggerimenti di cui poter far tesoro è, anziché utilizzare solo la chat vocale, andare a taggare i punti di interesse (su PS5 può essere effettuato premendo il tasto Su del D-Pad). Nel caso venga taggato un nemico, egli rimarrà visibile in ogni momento, anche in presenza di muri o a lunghe distanze.

I consigli più importanti relativi a Rainbow Six Extraction terminano qui, ma nel caso siate in cerca di ulteriori guide, potrete trovarne altre all’interno del nostro sito. Infine, ricordiamo che Rainbow Six Extraction è stato reso disponibile sin dal lancio nel catalogo di Xbox Game Pass, dunque coloro meno convinti di voler “transizionare” verso questo titolo avranno comunque modo di provarlo gratuitamente per vedere se sia o meno pane per i loro denti.

