Mario Kart 8 Deluxe: aperte le iscrizioni per il Seasonal Circuit Italy

Con circa 39 milioni di copie vendute in tutto il mondo, Mario Kart 8 Deluxe è il videogioco Nintendo più venduto in assoluto su Nintendo Switch ed è perfetto per giocare in compagnia in qualsiasi occasione. Per la gioia dei fan sta per prendere il via la terza tappa del Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit Italy, competizione online aperta a tutti che metterà in palio ricchi premi e speciali sorprese per i piloti migliori.

Tutti in pista per il Seasonal Circuit Italy di Mario Kart 8 Deluxe!

Il terzo e ultimo appuntamento previsto si terrà domenica 6 febbraio e metterà in palio davvero tanti premi esclusivi. Ad attendere i primi dieci classificati ci saranno una serie di imperdibili premi offerti da LEGO e Big Ben Interactive, come ad esempio set LEGO interattivi dedicati al mondo Nintendo e diverse custodie per Nintendo Switch. Inoltre il vincitore di ogni tappa si porterà a casa una splendida medaglia commemorativa, mentre il campione assoluto che avrà ottenuto il risultato migliore nell’arco dell’intera competizione riceverà una coppa esclusiva, che lo certificherà come giocatore più abile del circuito.

La terza tappa della corsa è aperta a tutti i giocatori, quindi se siete interessati non fatevi alcun problema a partecipare. Per iscrivervi non dovrete fare altro che andare sul sito dedicato alla competizione e registrarvi entro venerdì 4 febbraio.

Mario Kart 8 Deluxe è disponibile ora in esclusiva per le console Nintendo Switch.