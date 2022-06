Flussi di progettazione digitali Cadence certificati da TSMC per gli ultimi processi N3E e N4P

Cadence Design Systems, Inc. (per maggiori informazioni sull’azienda clicca qui) con sede a San Jose, California, è una società multinazionale americana di software di calcolo, fondata nel 1988. Quest’oggi, ha annunciato che suoi flussi di progettazione digitali e personalizzati/analogici sono stati certificati per i processi TSMC N3E e N4P. Supportando l’ultimo Design Rule Manual (DRM). Inoltre, Cadence e TSMC hanno fornito kit di progettazione di processo (PDK) e flussi di progettazione N3E e N4P per accelerare l’adozione da parte dei clienti. In modo tale da promuovere l’innovazione nella progettazione di computer mobili, IA e hyperscale.

I clienti congiunti stanno progettando attivamente con i nuovi PDK N3E e N4P e diversi chip di test sono già stati eliminati. Il che dimostra come le soluzioni Cadence aiutino i clienti a migliorare l’efficienza ingegneristica, massimizzare i vantaggi di potenza e le prestazioni. Le soluzioni Cadence per nodi avanzati digitali e personalizzati/analogici supportano la strategia di progettazione dei sistemi intelligenti dell’azienda. Ciò consente l’eccellenza nella progettazione dei sistemi su chip (SoC).

Dettagli sui flussi di progettazione digitali Cadence

Cadence ha lavorato a stretto contatto con TSMC per garantire che il flusso digitale completo fosse ottimizzato per le tecnologie di processo avanzate N3E e N4P di TSMC. Il flusso completo da RTL a GDS include vari sistemi di implementazione. Tra questi abbiamo Cadence Innovus, Quantus Extraction Solution, Quantus Field Solver, Tempus Timing Signoff Solutione opzione ECO. Ed ancora Pegasus Verification System, Liberate Characterization Solution e Voltus IC Power Integrity Solution. Inoltre, la Cadence Genus Synthesis Solution e la tecnologia iSpatial predittiva sono state abilitate per le tecnologie di processo TSMC N3E e N4P.

Funzionalità

Il flusso completo digitale offre diverse funzionalità chiave che supportano le tecnologie di processo TSMC N3E e N4P. Tra queste abbiamo la correlazione tra implementazione e risultati di approvazione e potenziamento tramite il supporto del pilastro. Inoltre si avrà una gestione efficiente di librerie di celle standard di grandi dimensioni, contenenti molte celle multi-altezza, soglia di tensione (VT) e potenza dell’azionamento. Infine, la caratterizzazione di celle a bassa tensione, accuratezza di temporizzazione certificata e accuratezza di estrazione certificata con Quantus Extraction Solution e Quantus Field Solver.

Certificazione di flusso personalizzato/analogico N3E e N4P

La Cadence Virtuoso Design Platform, che include Virtuoso Schematic Editor, Virtuoso ADE Product Suite e Virtuoso Layout Suite EXL, la Spectre Simulation Platform, ha ottenuto le ultime certificazioni TSMC N3E e N4P. Una capacità unica offerta dalla piattaforma di progettazione Virtuoso è la stretta integrazione con il sistema di implementazione Innovus. Questo migliora la metodologia di implementazione dei progetti a segnali misti utilizzando un database comune. Il modulo di migrazione del Virtuoso Schematic Editor nell’ambiente della libreria di applicazioni Virtuoso è stato integrato e verificato da TSMC.

Il Virtuoso Schematic Editor, la Virtuoso ADE Suite e il simulatore Spectre X integrato, sono stati ottimizzati per il flusso di riferimento del design personalizzato (CDRF). Questo serve alla gestione di simulazioni di angoli, analisi statistiche, centratura del progetto e ottimizzazione dei circuiti. Inoltre, la Virtuoso Layout Suite EXL di CDRF è stata migliorata per un’efficiente implementazione del layout, che fornisce ai clienti diverse funzionalità. Tra queste spicca un’esclusiva metodologia di implementazione basata su righe con funzionalità interattive e assistite per il posizionamento, l’instradamento, il riempimento e l’inserimento fittizio. Inoltre abbiamo una migrazione analogica migliorata e funzionalità di riutilizzo del layout. Infine, da non dimenticare l’estrazione parassitaria integrata e controlli EM-IR con capacità integrate di verifica fisica.

Dichiarazioni

Di seguito sono riportate alcune dichiarazione sui nuovi flussi di progettazione digitali Candice.

Grazie alla nostra ultima collaborazione con Cadence, stiamo rendendo facile per i clienti beneficiare dei significativi aumenti di potenza e prestazioni delle nostre ultime tecnologie di processo N3E e N4P,

ha affermato Suk Lee, vicepresidente di Design Infrastructure Divisione di gestione presso TSMC. Aggiungendo poi

I nostri clienti devono sviluppare progetti a un ritmo eccezionalmente rapido per stare al passo con le richieste del mercato. La certificazione dei flussi di progettazione dà ai clienti la certezza di poter utilizzare le nostre tecnologie per raggiungere gli obiettivi di progettazione e arrivare più rapidamente sul mercato.

Inoltre, il dott. Chin-Chi Teng, vicepresidente senior e direttore generale del settore digitale e Gruppo di approvazione a Cadence, dichiara che:

I nostri flussi digitali e personalizzati/analogici sono ricchi di funzionalità che consentono ai nostri clienti di ottenere un PPA ottimale. Al contempo migliora la produttività ingegneristica durante la creazione di progetti N3E e N4P.

Aggiungendo poi

Lavorando a stretto contatto con TSMC, stiamo aiutando i clienti a raggiungere l’eccellenza del design SoC in una varietà di segmenti di mercato come

E voi cosa ne pensate di questi nuovi flussi di progettazione digitali Candice?