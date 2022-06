HyperX Cloud MIX Buds: le nuove cuffie da gioco wireless

HyperX rivela le cuffie da gioco in-ear wireless.Le HyperX Cloud MIX Buds, con connettività a 2,4 GHz e Bluetooth

La HyperX (qui per maggiori informazioni sull’azienda), è un’azienda che si occupa di periferiche di gioco di HP Inc. e marchio leader nei giochi e negli eSport, In questi giorni ha annunciato il rilascio di HyperX Cloud MIX Buds, progettati per i giochi multipiattaforma e lo stile di vita digitale. Questa è la prima cuffia da gioco True Wireless (TWS) di HyperX . Possiede una connettività wireless dual-mode, con wireless a bassa latenza da 2,4 GHz per i giochi e Bluetooth 5.2 per l’ascolto ovunque tu vada.

I Cloud MIX Buds offrono connessioni wireless veloci di livello gaming con compatibilità multipiattaforma utilizzando un adattatore wireless USB Type-C da 2,4 GHz o wireless Bluetooth per dispositivi multimediali o telefoni. L’adattatore desktop da USB-C a USB-C incluso migliora l’accessibilità e consente al dongle di fungere da telecomando per passare dalla connettività 2.4HGz a quella Bluetooth. MIX Buds utilizza grandi driver dinamici da 12 mm e DTS Headphone per un’esperienza audio di gioco coinvolgente. Le Buds offrono un suono surround 7.1 con una precisa spazializzazione e localizzazione per una localizzazione più accurata del suono in-game. Gli utenti possono utilizzare il software HyperX NGENUITY per personalizzare il proprio profilo audio preferito, inclusi gli equalizzatori, e assegnare e riassegnare i controlli touch.

Dichiarazioni e impressioni sulle HyperX Cloud MIX Buds

Di seguito, sono riportate aòcune dichiarazioni relative alle nuove MIX Buds.

Siamo entusiasti di entrare nel mercato del vero wireless con una tecnologia davvero rivoluzionaria che consente ai giocatori di portare il loro gioco con sé ovunque vadano,

ha affermato Kevin Hague, VP e General Manager di HyperX. Aggiungendo poi

HyperX continua a soddisfare le mutevoli esigenze dei giocatori su tutte le piattaforme. Anche per quelli che desiderano una doppia connessione wireless con modifiche rapide in una frazione di secondo su più piattaforme.

Componenti e disponibilità

I MIX Buds sono caratterizzati dal caratteristico comfort HyperX con tre dimensioni di gommini in silicone incluse per garantire una vestibilità perfetta. La custodia di ricarica protegge i Buds da eventuali danni e una custodia in silicone è inclusa nella custodia per riporre l’adattatore USB-C da 2,4 GHz. La batteria a lunga durata dei Cloud MIX Buds offre fino a 33 ore di autonomia con una singola carica.

La disponibilità prevista per gli auricolari true wireless HyperX Cloud MIX Buds è Giugno 2022. Il prezzo si aggira intorno ai 149,99 dollari, acquistabili tramite HyperX US Shop. Per i curiosi, che non conoscono il mondo HyperX, è possibile visionare tutti i prodotti qui al sito.

E voi cosa ne pensate di queste nuove HyperX Cloud MIX Buds? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).