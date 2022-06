Resident Evil 2, 3 e 7: upgrade next-gen per PS5 ed Xbox Series X/S

Quando l’unico orrore è rinunciare al 4K: la nuova mano di vernice next-gen porta Resident Evil 2, 3 e 7 su PS5 ed Xbox Series X/S

Se eravate in sollucchero all’idea di chiedervi come sarebbe un sandwich di Jill Valentine in 4K, è il vostro giorno fortunato: l’upgrade per il supporto alla next-gen è finalmente qui, il che significa che Resident Evil 2, 3 e 7 hanno finalmente delle versioni native per PS5 e Xbox Series X (ed S). I tre titoli, oltre al RE Engine, ora godono anche di ray tracing, audio 3D e framerate più elevato sulle nuove console. I giocatori Sony, naturalmente, potranno anche usufruire delle feature del controller DualSense. In altre parole, dunque, si parla di feedback aptico e di grilletti adattabili. La paura fa (anni) novanta, dunque!

Quando si dice “3 7 col morto”: Resident Evil 2 e soci si tingono di rosso per la next-gen

Se possiamo farci perdonare per l’atroce gioco di parole, siamo anche felici di comunicarvi che l’upgrade per la next-gen è gratuito se siete già in possesso di Resident Evil 2, 3 e 7 sulle vostre console PS5 ed Xbox Series X/S. I dati di salvataggio verranno naturalmente mantenuti e trasferiti sulle rispettive console (con Smart Delivery annessa per le piattaforme Microsoft). Potete vedere il tutto in azione con il trailer qui sotto. In aggiunta, Capcom ha anche annunciato molti contenuti extra per Resident Evil Village. Oltre al DLC che espande la storia (Shadows of Rose, con Rose come protagonista), la modalità dedicata ai mercenari riceverà nuovi personaggi giocabili, come Chris Redfield e (sigh) Lady Dimitrescu.

Inoltre, il gioco potrà anche godere di una modalità in terza persona, il che significa la possibilità di vedere finalmente Ethan Winters di faccia. Tutto ciò è previsto per il 28 ottobre (appropriatamente) con la Winters’ Expansion. Se poi preferite un pacchetto completo e non siete ancora in possesso del gioco, potrete concedervi un Halloween con l’acca maiuscola tramite la Resident Evil Village Gold Edition, prevista per il medesimo giorno. Naturalmente, sul fronte dell’ultimo fortunato capitolo della saga horror di casa Capcom, il consiglio è sempre quello: “state sintonizzati” per avere novità nei mesi a venire.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questo annuncio da brrrrivido? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.