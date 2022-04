Elgato: ecco la nuova scheda di acquisizione HD60 X

Riproduci e crea contenuti senza compromessi, ecco a voi la scheda di acquisizione di nuova generazione HD60 X

Elgato, fornitore leader di hardware e software per content creator, ha presentato oggi HD60 X, una nuova e potente scheda di acquisizione esterna. Grazie a specifiche all’avanguardia e alla perfetta compatibilità con console gaming di ultima generazione, HD60 X offre a chiunque la possibilità di riprodurre in streaming e registrare le proprie sessioni di gioco in altissima qualità e senza limitazioni.

Sulla scia del successo della HD60 S+

Realizzata sulla scia dell’incredibile successo della HD60 S+, la HD60 X è dotata di un’inedita struttura con porte posteriori per nascondere i cavi. Il dispositivo plug-and-play ultra-compatto è in grado di connettersi a una console e inviare video a un display gaming e a un PC contemporaneamente.

Assicura quindi una riproduzione ad alta fedeltà di titoli di gioco e una trasmissione in streaming su Twitch o YouTube in Full HD con risoluzione 1080p60, consentendo di registrare al contempo filmati in HDR10 con risoluzione 1080p60 su disco rigido. La tecnologia Instant Gameview consente di monitorare il feed di acquisizione con latenza ultra-ridotta, sincronizzando la trasmissione di contenuti con la sessione di gioco.

Elgato: le parole di Julian Fest

Julian Fest, SVP e GM presso Elgato afferma

I contenuti di gioco generati dagli utenti sono tra i principali strumenti di intrattenimento al mondo. Siamo stati tra i primi a promuovere la diffusione di questi contenuti 10 anni fa. Le nostre soluzioni per l’acquisizione di sessioni di gioco supportano tre generazioni di console e offrono centinaia di milioni di upload e trasmissioni streaming in diretta. Siamo entusiasti di presentare una nuova e più completa soluzione di acquisizione per console gaming di ultima generazione.

La HD60 X introduce il metodo pass-through per l’acquisizione senza compromettere l’esperienza di gioco delle console di nuova generazione, per godere appieno dei più recenti titoli PlayStation e Xbox in qualità HDR10 con risoluzione 4K60.

La HD60 X sfrutta inoltre il pass-through con frequenza di aggiornamento variabile per sessioni di gioco fluide, senza interruzioni, stuttering e distorsioni delle immagini su display VRR compatibili. Per i giocatori più competitivi che dispongono di monitor HFR, la HD60 X vanta un pass-through HFR ultra veloce capace di supportare anche le azioni di gioco fulminee in 1080p240 o 1440p120.

HD60 X: 4K Capture Utility

4K Capture Utility (4KCU), il potente e semplice software di acquisizione Elgato, è progettato appositamente per offrire ai creator la possibilità di registrare senza alcuna limitazione. 4KCU acquisisce qualsiasi contenuto, sessione di gioco, intermezzi e colonne sonore, in qualità HDR10 1080p60 o 4K30 ad alta risoluzione e con un’accurata riproduzione audio a 48kHz.

Sebbene 4KCU non offra funzionalità di registrazione, la funzionalità di Flashback Recording consente di memorizzare nella cache ore e ore di sessioni di gioco: ti basterà quindi scorrere indietro nel tempo per acquisire ogni momento in modo retroattivo. La funzionalità Live Commentary consente invece di memorizzare la tua voce come traccia separata e regolare all’istante i livelli audio.

Per registrare durante la trasmissione in diretta dei contenuti, la tecnologia Stream Link invia i feed nativi di HD60 X a 4KCU e ai software di streaming come OBS Studio. In questo modo, puoi registrare le sessioni di gioco in modo ordinato e senza elementi superflui, mentre riproduci in streaming contenuti con sovrimpressioni, allarmi e molto altro.

Elgato HD60 X: registrazione in formato HEVC, disponibilità e prezzo

Le registrazioni delle sessioni di gioco vengono salvate direttamente sul tuo disco rigido in formato HEVC, per risparmiare spazio. La raccolta di 4KCU offre pratici strumenti per la gestione dei file, tra cui cartelle smart per trovare e raggruppare le registrazioni in base ai tuoi criteri di ricerca. I file possono essere esportati in formato AAF per essere modificati all’istante tramite software come Adobe Premiere o Vegas Pro.

Completamente compatibile con PS5, Xbox Series X/S e sistemi con doppio PC, la HD60 X consente ai creator di acquisire le sessioni di gioco in altissima qualità, senza compromettere l’esperienza di gioco delle console di nuova generazione.

È possibile acquistare immediatamente Elgato HD60 X tramite la rete internazionale di rivenditori e distributori autorizzati Elgato e CORSAIR. Garanzia all’acquisto di due anni e assistenza clienti e supporto tecnico di CORSAIR ed Elgato, presente in tutto il mondo. Per i prezzi aggiornati, consulta il sito Web di Elgato.

Cosa ne pensate di questa nuova scheda di acquisizione HD60 X di Elgato? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram, sul nostro canale YouTube e di restare connessi su tuttoteK.it.