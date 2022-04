Sniper Elite 5: il gioco è ufficialmente in fase Gold!

Sono passati poco più di cinque anni dall’uscita dell’ultima iterazione del franchise di Sniper Elite, con un quarto capitolo più che soddisfacente e che è arrivato su Nintendo Switch meno di due anni fa. Ci avviciniamo però a passi da gigante a maggio, periodo in cui è tutt’ora prevista l’uscita di Sniper Elite 5. Lo shooter stealth ambientato nella Seconda Guerra Mondiale di Rebellion Developments, infatti, arriverà il prossimo 26 maggio su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S e sarà disponibile su Xbox Game Pass a partire dal giorno di lancio.

Con l’avvicinarsi della data d’uscita era ovvio aspettarsi una notizia come questa: lo sviluppo di Sniper Elite 5 è ufficialmente terminato. Perlomeno, gli sviluppatori hanno terminato di aggiustare il gioco per come lo proveremo al giorno del lancio, senza le patch e gli accorgimenti vari su cui lavoreranno da qui in avanti. Il titolo di Rebellion è quindi ufficialmente in fase Gold ed è pronto per essere messo su disco (o caricato sugli store digitali). Qui sotto trovate l’annuncio ufficiale su Twitter da parte dell’azienda.

🪙 We're thrilled to announce that @SniperElite 5 has now GONE GOLD 📀

🏆 Our dev teams across Rebellion have done an *incredible* job and we cannot wait for everyone to get their hands on Sniper Elite 5 on May 26th

✨ Preorder now: https://t.co/hTeijgNawO pic.twitter.com/0vG70JGIw0

— Rebellion (@Rebellion) April 5, 2022