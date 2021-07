devolo Mesh Wi-Fi 2: copertura totale e stabile

Il produttore tedesco devolo annuncia il Mesh Wi-Fi 2, un sistema che permette di estendere la propria rete wifi in modo sicuro e stabile, fino a coprire tutta la casa in modo semplice

L’emergenza attuale ha completamente cambiato le nostre abitudini. Lavoro, scuola e sport, solo per citare alcuni esempi, sono ora quasi del tutto virtuali e sono entrati nelle nostre case modificando significativamente la routine quotidiana di adulti e bambini. È così che una connessione internet stabile e sicura è diventata, soprattutto nell’ultimo anno, un ‘bene’ di grande importanza.

devolo, specialista tedesco del Wi-Fi, presenta il nuovo kit Mesh Wi-Fi 2, il migliore alleato per connessioni Wi-Fi stabili e sicure all’interno della propria casa. L’innovativa combinazione di Mesh Wi-Fi e tecnologia G.hn come via di trasmissione che guida il segnale attraverso pareti e soffitti rende la connessione Wi-Fi altamente performante e disponibile in ogni stanza. Grazie alle funzioni Multi-User MIMO, Access Point Steering e Beamforming, il sistema collega automaticamente tutti i dispositivi finali alla rete di casa, assicurando la massima velocità nella trasmissione dei dati.

devolo Mesh Wi-Fi 2: spegni il vecchio Wi-Fi!

Le innovative tecnologie incorporate nel devolo Mesh Wi-Fi 2 all’interno delle abitazioni evitano il rischio di connessioni instabili durante lezioni in classi virtuali o call di lavoro. L’installazione consiste in un semplice plug-and-play: una volta collegati, gli adattatori si connettono da soli tramite l’associazione automatica e trasformano istantaneamente qualsiasi presa di corrente in un punto di accesso a Internet.

Il nuovo kit Mesh Wi-Fi 2 di devolo si compone di due o tre adattatori Wi-Fi Mesh – Starter Kit il primo e Multiroom Kit il secondo – in grado di fornire una copertura di rete omogenea in tutta la casa. Pertanto, la funzione Wi-Fi del router può essere disattivata definitivamente: sulla maggior parte dei router, è possibile farlo semplicemente premendo un pulsante. Una grande innovazione, soprattutto per gli utenti che dispongono di un vecchio router, che consente di beneficiare delle ultime funzioni Mesh senza doverlo sostituire con uno nuovo.

Al contrario, il sistema Mesh Wi-Fi 2 gestisce in modo semplice tutta la trasmissione dei dati wireless, fornendo così alla rete domestica un aggiornamento in tempo reale. Il sistema a tre bande trasmette nelle frequenze di 2,4 e 5 GHz e utilizza anche G.hn – attualmente lo standard Powerline più veloce – come via principale per un trasferimento stabile dei dati tramite l’alimentazione di rete in casa.

La rete domestica wireless, inoltre, è altamente protetta grazie a WPA3. L’attuale standard di sicurezza di Wi-Fi Alliance si basa sul protocollo WPA2 e, grazie alla migliore crittografia a 128 bit, offre una forte protezione contro gli accessi indesiderati. Questo richiede anche che i client Wi-Fi supportino la crittografia WPA3. Per tutti gli altri device la protezione WPA2 è ancora disponibile.

Mesh Wi-Fi con il pilota automatico grazie all’Access Point Steering

Il Mesh Wi-Fi consiste in un Wi-Fi di rete con controllo intelligente. Tramite il sistema di Access Point Steering, il sistema devolo guida in totale sicurezza i device agli hotspot assicurando la migliore connessione possibile per ogni specifico dispositivo. In questo modo, la riproduzione di video trasmessi in streaming online rimane sempre stabile e le videochiamate non subiscono spiacevoli interruzioni, nemmeno spostandosi da una stanza all’altra.

Ma perché il Wi-Fi convenzionale non si comporta in maniera ottimale quando gli utenti si muovono per casa, spostandosi per esempio dal soggiorno alla cucina? Questo succede perché i device di solito rimangono collegati ad un singolo hotspot, il che diventa rapidamente un problema con smartphone, tablet o computer portatili. Al contrario, il sistema smart Mesh Wi-Fi di devolo utilizza l’Access Point Steering per uno switch automatico dei device stessi allo specifico punto di accesso Wi-Fi con il segnale più forte, assicurando così che la connessione sia sempre ottimizzata.

Questa caratteristica è solo uno dei tanti vantaggi del Mesh come soluzione definitiva al problema di connessioni Wi-Fi scadenti. Grazie a questa tecnologia, infatti, i device possono cambiare hotspot più velocemente grazie al “Fast Roaming” (Client Steering) e, grazie al Beamforming, gli Access Point devolo possono trasmettere i dati ai dispositivi con una precisione ancora maggiore ottimizzando ulteriormente la qualità della connessione.

Il “Band Steering”, inoltre, assicura che i ricevitori utilizzino sempre la banda di frequenza ottimale: quando la banda a 2,4 GHz comincia ad essere troppo occupata dal traffico, il sistema passa automaticamente alla banda a 5 GHz, senza che l’utente debba fare nessun tipo di intervento. Il pacchetto Mesh è completato dalla funzione “Airtime Fairness” che fornisce un supporto ancora maggiore per le prestazioni della rete, assegnando in modo equo il tempo massimo di connessione disponibile per l’uso da parte di tutti i device.

devolo Mesh Wi-Fi 2: più divertimento per tutti con MU-MIMO

Grazie alla tecnologia “Multi-User, Multiple Input, Multiple Output” (MU-MIMO), tutti i device di casa ricevono simultaneamente connessioni Wi-Fi ottimali che garantiscono più attività contemporaneamente: vedere in streaming la serie TV preferita in salotto con una risoluzione 8K fluida mentre i figli salgono in cima alle classifiche dei punteggi online del loro gioco online preferito, tutto questo senza interruzioni di segnale durante le video call di lavoro.

Prezzi e disponibilità

devolo Mesh WiFi 2 è disponibile in due varianti:

lo Starter Kit, con due adattatori, al prezzo di 249,90 euro (IVA inclusa)

il Multiroom Kit, con tre adattatori per chi necessita la copertura di spazi abitativi più grandi, al prezzo di 369,90 euro (IVA inclusa).

Tutti i device sono pienamente compatibili con i prodotti della serie devolo Magic e con tutti i router. devolo offre una garanzia del produttore di 3 anni su tutti i prodotti. L’app devolo Home Network, disponibile gratuitamente per iOS e Android, guida l’utente passo dopo passo attraverso il processo di configurazione e, dopo l’avvio iniziale, rende la gestione della rete domestica con estrema facilità e accessibile anche agli utenti che hanno poca o nessuna dimestichezza con la tecnologia di rete. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!