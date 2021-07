Star Wars The Old Republic: annunciata l’espansione Legacy of the Sith

In occasione del decimo anniversario dell’uscita di Star Wars The Old Republic, BioWare ha annunciato l’arrivo dell’espansione Legacy of the Sith

Per celebrare il decimo anniversario di Star Wars The Old Republic, che ricorrerà durante il 2022, BioWare pubblicherà una nuova espansione del gioco: Legacy of the Sith, che si propone di dare il via a un nuovo periodo per il noto MMORPG ambientato nella galassia lontana lontana. L’espansione del gioco, che è disponibile in esclusiva su PC, porterà i giocatori a prendere parte a una campagna militare finalizzata a proteggere un pianeta.

Star Wars The Old Republic: i dettagli della nuova espansione

Legacy of the Sith, la nuova espansione di Star Wars The Old Republic, si propone di portare dei sostanziali miglioramenti all’esperienza di gioco, a partire dall’inserimento della nuova funzionalità Combat Styles, che permette ai giocatori di personalizzare il proprio avatar andando a combinare le caratteristiche della propria classe specifica con set di abilità e di armi di altre classi. L’aggiornamento provvederà anche a rinnovare il sistema di creazione del personaggio, modificherà l’esperienze di gestione degli oggetti e dell’equipaggiamento e, infine, semplificherà il design delle classi. Per quanto riguarda invece la trama, Legacy of the Sith porterà i giocatori in un’avventura ai confini della galassia per la ricerca di Darth Malgus.

L’aggiornamento principale aumenterà poi il numero massimo di livelli che i giocatori possono raggiungere da 5 a 80 e introdurrà numerose nuove missioni collaborative, tra cui un Flashpoint ambientato in una tomba in cima a una montagna sul remoto pianeta Elom, e un’operazione che si svolge fra i resti di una stazione di ricerca nello spazio profondo. Maggiori informazioni sul periodo di pubblicazione e sui contenuti dell’espansione saranno rilasciati in futuro.

