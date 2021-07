Mario Kart Live: Home Circuit, nuovo aggiornamento per il titolo!

Nelle scorse ore, a sorpresa, Nintendo ha pubblicato un nuovo aggiornamento di Mario Kart Live: Home Circuit che, fra le tante cose, aggiunge anche la nuova coppa Mario Cup

In questo periodo si sta ampiamente parlando di Velan Studios per l’uscita di Knockout City, il nuovo game as a service per gli amanti del dodgeball che sta spopolando. In realtà, lo studio è anche a capo dello sviluppo e delle novità relative a Mario Kart Live: Home Circuit, titolo “spin-off” della serie di corse dedicata all’idraulico italiano più famoso di sempre. Un videogioco alquanto particolare, che è riuscito a mescolare il popolare Mario Kart con la realtà aumentata, ma che era completamente sparito dai radar dalla sua uscita.

A sorpresa, però, Nintendo nelle scorse ore ha rilasciato un aggiornamento per il titolo, che aggiunge una serie di novità piuttosto interessanti. L’update è l’1.1.0 ed è stato annunciato con un post sulla pagina di supporto ufficiale di Mario Kart Live: Home Circuit. In primis, tre sono i circuiti aggiunti: Slip Circuit, Barrel Temple e Fossil Field. Le sorprese, però, non finiscono certo qui.

Mario Kart Live: Home Circuit, Nintendo aggiunge tante novità con l’aggiornamento 1.1.0

Aggiunti anche due nuovi design per i Kart, chiamati “Super Yoshi” e “Yoshi Horn”, entrambi sbloccabili giocando la nuova coppa aggiunta con l’aggiornamento 1.1.0. La “Mario Cup” entra quindi ufficialmente a far parte anche di Mario Kart Live: Home Circuit, aggiunta al Grand Prix con l’update. Completando determinati obiettivi all’interno della nuova coppa, potrete sbloccare tre nuovi “Environments” e un nuovo “Gate” da poter utilizzare nella creazione dei percorsi.

Insomma, l'aggiornamento a sorpresa di Mario Kart Live: Home Circuit ha portato tanto nuovo contenuto per tutti coloro che ne sono rimasti affascinati sin dall'uscita.