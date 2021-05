Dell: ecco i nuovi pc e workstation dell’azienda

Dell ha recentemente annunciato tutte le novità dell’azienda per quanto riguarda il periodo di maggio 2021, vediamo insieme cosa riserva il futuro

Per quanto riguarda il settore creator, il quale è alimentato da nuove piattaforme e da un’ondata di talenti emergenti e nuovi modi per entrare in contatto con un pubblico sempre più in crescita; sono stati progettati PC e workstation mobili capaci di sopportare ogni sforzo creativo. Che l’utente sia un ingegnere del suono, fotografo, animatore o semplicemente un amatore VR/AR, non importa.

Per spingere i confini della creatività, a qualunque livello, sono stati rinnovati i dispositivi Precision 5560, 5760, XPS 15 e XPS 17. Essi infatti ora dispongono dei più recenti processori Intel Core di undicesima generazione e CPU Xeon per dispositivi mobili. Immagini e design prendono vita sui display InfinityEdge. Inoltre sono caratterizzati anche dalla grafica Nvidia RTX e supportati dal programma NVIDIA Studio. Invece, per i professionisti alla ricerca di un sistema potente, sono disponibili le nuove workstation della serie Precision 7000. Esse gestiscono con facilità i carichi di lavoro più intensivi e, per la prima volta, sono dotati di funzionalità 5G.

Dell: lanciati i nuovi dispositivi Alienware

Per quanto riguarda il gaming invece, dopo anni di innovazioni come la prima tastiera meccanica low profile montata su un laptop; sono stati introdotti i nuovi sistemi Alienware m15, R6 e Dell G15 con i processori più recenti Intel Core e le GPU Nvidia RTX serie 30. Inoltre, entro la fine dell’estate, arriverà la nuova serie X, che presenterà nuove tecnologie termiche proprietarie per il bilanciamento della potenza chiamato Element 31. Esso è basato su una matrice di gallio-silicone che garantisce una riduzione del calore termico generale e di contatto. Alienware inoltre ha progettato la tecnologia Quad-Fan, che permette di spingere all’esterno il calore grazie a quattro ventole che lavorano insieme.

Dell però non si ferma, e offre varie possibilità anche a chi il PC non lo usa per creare o giocare. Sono stati recentemente introdotti i computer di una nuova linea chiamata OptiPlex e sono stati aggiornati i modelli Tower della serie Precision 3000. Oltre agli aggiornamenti del processore e della grafica , per i dispositivi Latitude, Precisione e XPS, sono state incluse funzionalità extra. Per esempio la memoria RAM a 3200 MHz e le opzioni Thunderbolt 4 e 5G. Inoltre l’azienda sta conducendo un progetto di sostenibilità chiamato Moonshot 2030, impegnandosi a utilizzare materiali rinnovabili e riciclabili in tutte le linee di prodotti.

Insomma il futuro avanza a passo spedito con Dell; il quale rinnova gran parte dei suoi prodotti per renderli sempre attuali e capaci di offrire il meglio sempre e in qualunque situazione.

