David di Donatello 2021: Sophia Loren è la miglior attrice

Queste le parole di una Loren visibilmente emozionata e commossa durante la premiazione alla 66esima edizione dei David di Donatello , condotta da Carlo Conti. La prima volta fu nel 1959 per La ciociara di Vittorio De Sica, film che le valse anche l’Oscar come miglior attrice protagonista. All’epoca aveva solo 27 anni, ma la sua carriera – come ben sappiamo – le avrebbe riservato tante soddisfazioni. Negli anni successivi, Sophia Loren fu premiata ai David per Ieri, oggi, domani (1964), Matrimonio all’italiana (1965), I girasoli (1970) e Una giornata particolare (1978). Passano più di quarant’anni, e la sua interpretazione ne La vita davanti a sé le vale nuovamente il premio, accolta da una standing ovation e dall’ammirazione generale.

Ilaria Atzori

