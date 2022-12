Henry Cavill non sarà più Superman: presto un reboot

Notizia clamorosa lanciata da James Gunn: Henry Cavill non sarà più Superman e presto ci sarà un reboot dell’uomo d’acciaio

Non trova davvero pace ultimamente Henry Cavill. Dopo l’addio a The Witcher, l’attore è stato anche sollevato del mantello di Superman. La notizia è stata data da James Gunn, il nuovo sommo stratega del cinema DC, e confermata dallo stesso Cavill: l’attore non tornerà nei panni dell’uomo d’acciaio. Una notizia che ha dell’incredibile considerando anche il ritorno dell’attore nella scena post-credit di Black Adam e che Cavill non ha preso benissimo. L’attore ha sottolineato quanto sia stato difficile per lui dare questa notizia, soprattutto dopo che a ottobre lo studio gli aveva detto di annunciare il suo ritorno dei panni di Superman. Dietrofront clamoroso, invece, della DC, che cambia completamente i piani per il destino del figlio di Krypton.

Peter & I have a DC slate ready to go, which we couldn’t be more over-the-moon about; we’ll be able to share some exciting information about our first projects at the beginning of the new year. — James Gunn (@JamesGunn) December 15, 2022

Henry Cavill e il futuro della DC

Una notizia difficile da digerire, che ha letteralmente sconvolto i fan. La spiegazione della scelta è stata data da James Gunn stesso, che su Twitter ha raccontato come lui e Peter Safran abbiamo una lista per far ripartire l’universo cinematografico DC e tra i nuovi piani c’è anche un reboot di Superman. La storia dell’uomo d’acciaio partirà dalle fasi precedenti della vita di Clark Kent, per questo motivo Superman non sarà interpretato da Henry Cavill. Tuttavia, James Gunn aveva raccontato che c’era stato un colloquio con l’attore in cui si era parlato di progetti futuri.

Insomma, Gunn non ha chiuso la porta a un ritorno di Cavill, ma il post dell’attore su Twitter scoraggia molto l’ipotesi di un suo ritorno. Dopo l’addio a The Witcher, questo è sicuramente un duro colpo per l’attore e i suoi fan: vedremo in che modo Cavill ripartirà e in che progetti lo vedremo.

I piani della DC

A questo punto, il futuro della DC al cinema si fa ancora più nebuloso e intrigante. Come sempre, vi terremo aggiornati con tutte le prossime novità a riguardo.

