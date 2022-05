CORSAIR: presenta il suo nuovo laptop VOYAGER a1600

Gioca e crea ovunque, ecco il laptop gaming e streaming CORSAIR VOYAGER a1600 AMD Advantage Edition

CORSAIR, azienda leader nella produzione di computer e accessori di alto livello per gamer, content creator e appassionati di PC, ha presentato oggi il primo innovativo laptop dedicato a gaming e streaming: CORSAIR VOYAGER a1600 AMD Advantage Edition.

Unendo il potente processore AMD Ryzen 6000 Series e la scheda grafica AMD Radeon RX 6800M al vasto ecosistema di software e tecnologie esclusive di CORSAIR ed Elgato.

CORSAIR VOYAGER a1600 è un laptop diverso da tutti gli altri. Che la tua passione sia la creazione di contenuti, lo streaming o il gaming a livello amatoriale o professionale, questo laptop è in grado di soddisfare ogni tua esigenza.

Ampia gamma di tecnologie all’avanguardia

Grazie all’integrazione di un’ampia gamma di tecnologie all’avanguardia, in un fattore di forma straordinariamente sottile di soli 19,8 mm, CORSAIR VOYAGER a1600 vanta un processore AMD Ryzen 9 6900HS fino a 8 core, 16 thread e una GPU AMD Radeon RX 6800M che ti consentono di giocare con le impostazioni al massimo e utilizzare applicazioni pesanti come Adobe After Effects o OBS Studio.

Inoltre, questa combinazione di componenti AMD avveniristici ti offre la suite esclusiva AMD Smart Technologies, come ad esempio AMD Smart Access Memory e AMD SmartShift Technology, aumentando ulteriormente le prestazioni di alta gamma di CORSAIR VOYAGER a1600.

Include un sistema di raffreddamento compatto avanzato dotato di camera di vapore per dissipare in modo uniforme il calore, consentendo di abbassare le temperature con un profilo più sottile rispetto ai metodi di raffreddamento tradizionali.

CORSAIR VOYAGER a1600 comprende un bellissimo schermo IPS da 16” 2560×1600 QHD+ con una superba accuratezza cromatica, permettendoti di visualizzare i tuoi giochi con ricchissimi dettagli.

Con una frequenza di aggiornamento estremamente elevata di 240 Hz e la certificazione AMD FreeSync Premium, sfruttando anche la potenza della scheda grafica RX 6800M, i gamer possono lanciare i giochi più pesanti sul piano grafico utilizzando frame rate straordinariamente alti e giocare senza alcuna interruzione.

Sviluppato appositamente per gli streamer

Grazie all’integrazione della tecnologia proveniente dagli esperti sulla creazione di contenuti di Elgato, CORSAIR VOYAGER a1600 si contraddistingue come laptop sviluppato appositamente per gli streamer.

Sopra la tastiera sono presenti dieci tasti scorciatoia S-key personalizzabili e di facile accesso gestiti dal software Elgato Stream Deck, permettendoti di controllare lo streaming con un semplice tocco.

Una webcam FHD 1080p30 immortala i tuoi momenti più importanti con nitidezza di dettagli, mentre una serie di 4 microfoni direzionali dotati di cancellazione dei rumori d’ambiente cattura chiaramente la tua voce anche negli spazi affollati.

Include anche una serie di funzionalità customizzate per i gamer e content creator di oggi. Gli switch CHERRY MX con profilo ultra-basso offrono precisione meccanica, con retroilluminazione RGB per ogni tasto grazie ai LED CAPELLIX ultra-luminosi e ad alta efficienza energetica gestiti dal software CORSAIR iCUE.

Una varietà di porte, incluse due porte USB 4.0 abilitate per Thunderbolt 3 e una porta USB 3.2 Gen2 Type-C, ti offre le connessioni di cui hai bisogno per tutti i tuoi dispositivi. Un ricevitore integrato si connette fino a tre periferiche CORSAIR SLIPSTREAM WIRELESS per un segnale forte e solido senza occupare alcuna porta USB.

Le parole di Matthew Hsu, disponibilità, garanzia e prezzi

Matthew Hsu, SVP & GM, System BU presso CORSAIR ha dichiarato:

Sapevamo di dover lanciare qualcosa di nuovo e diverso sul mercato. Con la nostra posizione unica nel settore, siamo stati in grado di attingere dal meglio di ciò che CORSAIR può offrire, dai componenti pluripremiati a un’estesa integrazione software, per creare un laptop che nessun altro avrebbe potuto immaginare.

Disponibilità e prezzi relativi al laptop gaming verranno comunicati in un momento successivo. Per le informazioni aggiornate sulla disponibilità, consultare il sito Web di CORSAIR o contattare i rappresentanti vendite o PR locali.

CORSAIR VOYAGER a1600 è coperto da una garanzia di un anno ed è supportato dall’assistenza clienti e dal supporto tecnico di disponibile in tutto il mondo.

Cosa ne pensate di questo nuovo laptop gaming e streaming di CORSAIR?