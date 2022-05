Xbox Game Pass: in arrivo Assassin’s Creed e For Honor

Grande sbarco dei titoli Ubisoft anche sul servizio Xbox Game Pass che, a breve, si arricchirà di Assassin’s Creed Origins e For Honor

Se ne era già parlato qualche tempo fa del possibile arrivo di due titoli tripla A, naturalmente targati Ubisoft, sull’Xbox Game Pass, ma ora possiamo finalmente dire che si tratta di Assassin’s Creed Origins e For Honor. Due titoli niente male per chi predilige i combattimenti all’arma bianca, ma andiamo avanti con un po’ di ordine!

Xbox Game Pass: Assassin’s Creed e For Honor, doppio colpo a giugno

A questo punto la domanda che sorge più spontanea è la seguente. Quando arriveranno esattamente Assassin’s Creed Origins e For Honor (per la precisione si tratta della Marching Fire Edition) sul servizio Xbox Game Pass? Le mazzate vecchia scuola arriveranno il primo giugno, quindi fra pochissimo, ed il sette saranno seguite dai misteri e dagli intrighi dell’antico Egitto.

Va poi ricordato che il “capitolo egiziano” della nota serie di assassini contro templari potrebbe anche ricevere un aggiornamento a 60 FPS tra questa settimana e la prossima, ma non dimentichiamo che ambo questi titoli saranno disponibili, oltre che su console, anche su cloud e PC.

In tutto questo “scontro” tra servizi appartenenti alle diverse console e case videoludiche, come Nintendo Switch Online oppure PS Plus di casa Sony, sembra poi che Ubisoft stia per lanciare la sua personale “idea” di servizio con tanti classici ed un universo di titoli in continua espansione. In ogni caso sappiate che ne abbiamo più approfonditamente qui.

Comunque sia, mentre aspettiamo di rivivere queste avventure nella storia, che ne dite di ingannare l’attesa arricchendo la vostra collezione di capolavori videoludici, retrò e non, andando a recuperare dei titoli simili al miglior prezzo di sempre? Se siete interessati, cliccate qui, mentre, per essere costantemente aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!