Corsair svela l’eccellenza con l’SSD MP700 PRO PCle Gen5

CORSAIR, un’azienda di spicco nel campo dei componenti avanzati per giocatori, creatori di contenuti e costruttori di PC, ha annunciato oggi il lancio dell’innovativo MP700 PRO

Questa nuova unità SSD M.2 PCIe Gen5 si distingue come la più veloce mai creata, offrendo capacità fino a 4 TB e tre opzioni di raffreddamento diverse.

CORSAIR rivoluziona l’archiviazione con l’incredibile SSD MP700 PRO PCle Gen5.

Con prestazioni straordinarie, l’MP700 ridefinisce gli standard per le velocità dei dispositivi di archiviazione di ultima generazione, con impressionanti valori di scrittura sequenziale e lettura sequenziale di 12.400 MB/sec e 11.800 MB/sec rispettivamente.

Questi risultati rappresentano un notevole incremento, raggiungendo fino al 75% in più rispetto agli SSD PCIe 4.0.

Oltre alle straordinarie velocità sequenziali, le prestazioni di lettura e scrittura random dell’MP700 PRO raggiungono rispettivamente un massimo di 1,5 milioni e 1,6 milioni di operazioni I/O al secondo (IOPS), stabilendo così un autentico primato rispetto alle migliori unità PCIe Gen4.

La retrocompatibilità dell’MP700 PRO con le schede madri PCIe 4.0 assicura un aggiornamento di lunga durata.

Grazie al supporto nativo della tecnologia Microsoft DirectStorage, è possibile massimizzare l’esperienza di gioco con le ultime produzioni. Inoltre, per copiare file in ambiente Windows o caricare applicazioni, l’MP700 PRO offre una velocità senza precedenti.

Sfruttando lo standard di settore M.2 2280 per il suo fattore di forma, l’MP700 PRO si installa facilmente su qualsiasi scheda madre moderna, assicurando una totale compatibilità. Per ottenere prestazioni ottimali, l’MP700 PRO richiede un raffreddamento aggiuntivo, che può essere ottenuto utilizzando il sistema integrato negli slot M.2 fornito dalla maggior parte delle schede madri.

Tuttavia, per coloro che cercano un sistema di raffreddamento dedicato e all’avanguardia, l’MP700 PRO è disponibile con un sofisticato dissipatore ad aria completamente assemblato, garantendo il raffreddamento e il funzionamento ottimale dell’unità.

CORSAIR MP700 PRO: prestazioni eccezionali, affidabilità duratura.

Come alternativa, la versione MP700 PRO Hydro X Series è fornita di un waterblock preassemblato, che può essere facilmente integrato nel proprio sistema di raffreddamento personalizzato (custom loop). Questa soluzione assicura le massime prestazioni e capacità di raffreddamento, eliminando qualsiasi rischio di cali nella velocità di elaborazione.

Il waterblock è progettato per essere compatibile con gli attacchi da 1/4″ e segue gli standard elevati dei dispositivi di raffreddamento personalizzati di CORSAIR.

Come tutte le unità SSD di CORSAIR, l’MP700 PRO è gestito attraverso il software gratuito CORSAIR SSD Toolbox, che offre utili funzionalità come l’inizializzazione e l’aggiornamento del firmware direttamente dal desktop in modo sicuro. Grazie alla garanzia di cinque anni, puoi godere della tranquillità di possedere un dispositivo di archiviazione che manterrà alte prestazioni e affidabilità nel tempo. L’MP700 sfrutta appieno la tecnologia PCIe Gen5, stabilendo così un nuovo standard in termini di prestazioni nel formato M.2.

Per quanto riguarda la disponibilità, la garanzia e i prezzi, le unità SSD CORSAIR MP700 PRO PCIe Gen5 X4 NVMe M.2 da 1 TB e 2 TB sono già disponibili sul negozio online CORSAIR e presso i rivenditori e distributori autorizzati CORSAIR in tutto il mondo.

La versione da 4 TB dell’MP700 PRO sarà commercializzata a partire dal prossimo inverno.

L’MP700 PRO è coperto da una garanzia di cinque anni e può contare sul supporto della rete di assistenza clienti e del supporto tecnico di CORSAIR, disponibili a livello internazionale.

E voi? Cosa ne pensate di questa unità SSD CORSAIR MP700 PRO PCIe Gen5? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).