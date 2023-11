Rebel Moon – Figlia del Fuoco: il trailer del film sci-fi di Zack Snyder

Netflix ci regala un nuovo universo in cui viaggiare tra una galassia e l’altra in un vasto e misterioso universo: ecco il trailer di Rebel Moon – Figlia del fuoco, il nuovo film interstellare di Zack Snyder

Tra le tante sorprese che Netflix ci ha regalato al Geeked Week 2023, c’è un nuovo universo da esplorare. Partorito dalla mente di Zack Snyder, già regista di un’altra produzione Netflix, ovvero Army of the Dead, con protagonista Dave Bautista. Il primo trailer ufficiale di Rebel Moon – Figlia del fuoco ci getta in un nuovo universo introducendoci nella prima parte del film. Il regista ci dice che il film ha le stesse vibes di Star Wars, solo con scene di sesso e più violenza. Originariamente, infatti, il film doveva essere realizzato per la Lucasfilm, ma alla fine Snyder ha realizzato l’idea per conto di Netflix.

Rebel Moon – Figlia del fuoco: trailer, cast e trama del film

La protagonista di questa prima parte è Sofia Boutella, ma nel cast troviamo altri attori di alto spessore come Charlie Hunnam, Djimon Hounsou, Ray Fisher, Anthony Hopkins. Nel resto del cast troviamo Ed Skrein, Michiel Huisman, Doona Bae, Jena Malone, Staz Nair, E. Duffy, Charlotte Maggi, Cleopatra Coleman, Cary Elwes, Corey Stoll e Sky Yang. Snyder si occupa della regia e anche della sceneggiatura, quest’ultima in collaborazione con Shay Hatten e Kurt Johnstad. Snyder, Deborah Snyder e Wesley Coller sono i produttori per la compagnia The Stone Quarry, insieme a Eric Newman di Grand Electric. Sarah Bowen invece sarà la produttrice esecutiva.

La prima parte del film avrà come protagonista Kora, una misteriosa ragazza dal passato enigmatico che, dopo essersi schiantata sulla luna, si integra in una popolazione di onesti agricoltori. La ragazza sarà la loro unica salvezza quando il tiranno Reggente Balisarius e il suo emissario l’Ammiraglio Noble realizzeranno che i contadini hanno venduto, senza volerlo, il raccolto ai Bloodaxe, leader di un gruppo di ribelli agguerriti. Kora, insieme a un contadino dal cuore tenero, Gunnar, andranno alla ricerca di nobili combattenti disposti a sacrificare la propria vita per il popolo di Vendt. Il film uscirà su Netflix il 22 dicembre 2023, mentre la seconda parte arriverà il 19 aprile 2024. Continuate a seguirci su tuttotek.it per non perdervi altro dal mondo del cinema e delle serie tv.

