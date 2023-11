Starfield è stato escluso dalla categoria GOTY

I Game Awards sono alle porte e sono già stati nominati i titoli più apprezzati da critica e pubblico per il GOTY, ma Starfield è stato completamente escluso dalla categoria GOTY

La decima edizione del più grande evento dei videogames (paragonabile alla premiazione Oscar per i film) arriverà come di consueto a dicembre. Il creatore dei Game Awards, Geoff Keighley, ha annunciato (in maniera del tutto prevedibile) i seguenti titoli: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Baldur’s Gate 3, Alan Wake 2, Marvel’s Spider-Man 2, Resident Evil 4: Remake e Super Mario Bros. Wonder nella categoria GOTY, ma Starfield, il nuovo titolo di Bethesda, è stato completamente escluso dalla categoria. Altri titoli hanno ricevuto nomination di merito, come Pizza Tower per la categoria miglior indie, Lies Of P per la miglior direzione artistica e Star Wars Jedi: Survivor e Final Fantasy XVI sono stati nominati rispettivamente per il miglior action adventure e miglior rpg. Starfield invece ha solo una nomination nella categoria di miglior rpg.

Perché Starfield è stato escluso dal GOTY?

La notizia ha fatto ovviamente scalpore, deludendo i fan del gioco e in tanti si sono chiesti perché Starfield non rientri nella categoria GOTY. Il creatore dei Game Awards, Keighley, ha commentato la cosa in un post su X (Twitter),

Voglio ricordare che i nominati sono stati scelti da una giuria globale di oltre 120 community dei media. Io non faccio votazioni, ma ho l’immenso piacere di presentarvi tutti i nominati!

Non è chiaro se l’atteggiamento neutrale di Keighley sarà in linea con le dichiarazioni dei nominati e dei vincitori all’evento. Meghna Jayanth, una narrative designer di Thirsty Suitors e altri titoli, non ha potuto fare commenti sul conflitto tra la Palestina e l’Israele ai Golden Joystick Awards. Gli organizzatori dell’evento hanno detto che non sono concessi commenti politici all’evento, il che ha portato la narrative designer a lasciare la premiazione in un gesto di protesta. Il doppiatore di Joel da The Last Of Us, Troy Baker, ha presenziato al suo posto per la stessa categoria, senza menzionare il conflitto. Insomma, tante questioni complicate nascono anche nel mondo dei videogiochi, tra licenziamenti, proteste e community. Vi invitiamo a continuare a seguirci su tuttotek.it per restare aggiornati sul mondo dei videogiochi.