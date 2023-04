CHIEFTEC lancia l’alimentatore ATX 3.0 Polaris Pro

Con la serie Polaris Pro (modello PPX-1300FC-A3) CHIEFTEC ha risposto alla rapida crescita della domanda di soluzioni ATX 3.0 da parte del mercato, ampliando la sua rinomata serie Polaris

La serie Polaris Pro di CHIEFTEC è dotata di un controllo termico avanzato con una ventola da 135 mm con cuscinetti fluidodinamici. Inoltre utilizza una curva della ventola appositamente calcolata per garantire prestazioni elevate, bassa rumorosità e affidabilità superiore. Con la modalità ventola Zero-RPM per un funzionamento silenzioso a bassi carichi, una potenza massima di 1300W e un’efficienza certificata 80 PLUS PLATINUM, il Polaris Pro è stato sviluppato secondo il più recente standard ATX 3.0. Con un connettore nativo PCI-E Gen5 (600W). In questo modo, questo alimentatore funziona perfettamente in combinazione con le più recenti schede grafiche della serie 4000.

Dettagli sul nuovo alimentatore ATX 3.0 Polaris Pro di CHIEFTEC

La serie Polaris Pro è costruita con condensatori giapponesi al 100% di fascia alta per ottenere una regolazione della tensione rigorosa e una riduzione del ripple e del rumore. Massimizzando così al contempo le prestazioni e la durata. La serie Polaris è completamente modulare e garantisce un facile accesso ai cavi e una gestione dei cavi semplice e pulita. Le caratteristiche principali sono:

ATX 3.0 con PCIe GEN5

Efficienza certificata 80 PLUS PLATINUM

Condensatori giapponesi completi

Convertitore Half-Bridge LLC con tecnologia DC-to-DC

Gestione dei cavi completamente modulare

Novità

CHIEFTEC Polaris Pro Series è dotato di un controllo termico avanzato con la modalità Zero RPM. Questo consente un equilibrio ottimale tra silenziosità a basso consumo e raffreddamento ideale, con un’efficienza certificata 80 PLUS PLATINUM. Polaris Pro Series è progettato per lo standard ATX 3.0 all’avanguardia di Intel con connettore nativo PCIe GEN5. La serie Polaris Pro è costruita con condensatori giapponesi di fascia alta al 100% per ottenere una regolazione della tensione senza precedenti. oltre ad una riduzione del ripple e del rumore per massimizzare le prestazioni del sistema con una durata eccellente. La gestione dei cavi completamente modulare garantisce una costruzione pulita e comoda all’interno di qualsiasi sistema.

E voi ? Cosa ne pensate di questo alimentatore CHIEFTEC ATX 3.0 Polaris Pro ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).