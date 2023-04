Recensione One Piece Film: Red – tanti incassi ma tanta delusione

One Piece Film: Red è il nuovo film della serie TV animata One Piece, tratta dai fortunatissimi fumetti ed è stato campione di incassi in Giappone al punto da superare Avatar – La via dell’acqua: ecco la nostra recensione

TITOLO ORIGINALE: One Piece Film: Red. GENERE: Animazione, Avventura. NAZIONE: Giappone. REGIA: Gorō Taniguchi. DURATA: 115 minuti. DISTRIBUTORE: Amazon Prime Video. PRODUTTORE: Toei Animation, Toei Company. USCITA: 08/03/2023.

One Piece Film: Red è il più recente film della serie animata One Piece che è uscito in Giappone nell’agosto 2022 ed è stato campione di incassi nell’intero anno, superando anche Avatar – La via dell’acqua di James Cameron. Come se non bastasse è stato anche il nono film che ha incassato di più nella storia del Giappone, dopo la sua uscita nelle sale. Con queste premesse, le aspettative nei confronti di questo film erano altissime dal momento in cui è stato reso disponibile sulla piattaforma Amazon Prime Video da marzo 2023. Aspettative, però che si sono trasformate in una cocente delusione, per un film che è sicuramente il più debole tra tutti i proposti dalla serie animata: scopriamo insieme il motivo.

Trailer e trama | Recensione One Piece: Red

Rufy e la sua ciurma viaggiano verso Elegia, ovvero l’Isola della Musica, dove vive la cantante di fama internazionale Uta che finalmente tiene il suo primo concerto dal vivo. Uta è un’amica d’infanzia di Rufy ed è anche la figlia di Shanks il Rosso che all’inizio sembra solo voler intrattenere i suoi amici pirati e i suoi fan con la sua musica, ma ben presto la faccenda inizia a farsi complicata, così come anche le intenzioni di Uta di voler intrappolare per sempre i pirati nella sua isola.

L’aventura lascia spazio al musical | Recensione Once Piece: Red

La presenza di un personaggio nuovo come Uta, cantante appartenente in passato al mondo dei pirati, lascia pensare che la musica sia presente, ma alternata alle solite avventure a cui la serie ci ha abituati: invece non è così in questo film. L’avventura lascia spazio alla musica al punto che il film sembra essere quasi un musical, in cui le canzoni solo alternate solo ogni tanto da colpi di combattimento. Questa è sicuramente la prima nota dolente di questo film, perchè Once Piece ci ha abituato a tante avventure, combattimenti, colpi di scena e tutto scandito da molto ritmo e qui invece ci troviamo un susseguirsi di canzoni molto lunghe e flashback del passato di Rufy e Uta.

La ciurma di Rufy totalmente inesistente | Recensione One Piece: Red

Altra nota dolente, forse la più clamorosa è la mancanza di coralità in tutto il susseguirsi degli eventi: la ciurma di Rufy è totalmente inesistente, perchè tutto ruota attorno al rapporto tra Rufy e Uta, al loro passato e cosa è successo alla ragazza per farla allontanare con acrimonia al mondo dei pirati. Quindi tutto il valore degli altri protagonisti, le loro personalità e le loro doti in battaglia, compaiono solo in pochi frangenti. E quello che appare come difficile da digerire a livello di trama, lo è anche dal punto di vista grafico: l’animazione non è gradevole, perchè mescola tanta animazione al computer con quella più tradizionale e dei personaggi che non sono esattamente curati, ma sembrano quasi abbozzati.

Shanks il Rosso ovvero Red non riesce a salvare il film

Ciò che davvero poteva tenere alte le aspettative di questo film è il titolo stesso, Red: ovvero Shanks il Rosso, pirata leggendario, padre di Uta e padre simbolico di Rufy che gli ha saputo trasmettere la sua passione per la vita in mare e l’ambizione di diventare il pirata più forte di tutti i mari. Lo stesso pirata che ha donato a Rufy il suo cappello e il personaggio che si sente spesso nominare nella serie originale. In questo film Red compare, con un’entrata che doveva essere emozionante e di impatto, ma non lo è stata. Il ritmo basso del film e la narrazione priva di contenuti, ha fatto in modo che l’ingresso di Red passasse totalmente inosservato e anche rendendo poca giustizia al suo personaggio.

Una delusione in cui non si salva niente

Tutta questa serie di elementi deludenti, fanno in modo che in One Piece Film: Red non si salvi niente, perché la narrazione è lenta, le musiche sono troppe, l’azione è inesistente e di conseguenza i momenti di maggiore emotività sono privi di gancio ritmico. Si tratta di un film che può andare bene per il pubblico che ha voglia di vedere nuovi contenuti di One Piece e che, legato ai personaggi originari, apprezza l’avvento di Shanks il Rosso all’interno di un lungometraggio. Però nel complesso appare tutto come un’occasione mancata di fornire un prodotto nuovo di una serie animata di grande successo e soprattutto grande qualità nella sua struttura a episodi, sia sullo schermo, sia nei fumetti.

E voi avete visto One Piece Film:Red? Fateci sapere se anche voi pensate sia stata una delusione oppure vi è piaciuto e continuate a seguire tuttotek.it per tutte le nostre recensioni di film e serie TV.

