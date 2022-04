Anteprima Hello Neighbor 2: torniamo a fare i faccanasi

Negli ultimi giorni abbiamo provato la beta di Hello Neighbor 2, in uscita a fine anno: vediamo quindi insieme tutti gli aspetti di quest’anteprima dell’ultimo titolo di Dynamic Pixels, Eerie Guest Studios e TinyBuild, così da avere un’idea più precisa su che cosa ci aspetta il prossimo dicembre

Dalla nostra prima esplorazione horror nella casa del vicino sono passati diversi anni ormai. Uscito originariamente nel 2017, Hello Neighbor fu un titolo molto particolare, capace attirare attorno a sé un’ampia schiera di fan. Nonostante infatti non fosse stato valutato benissimo dalla critica, quel miscuglio unico tra atmosfere horror e stile grafico cartoon, insieme alla trama narrata solo tramite indizi sparsi, è riuscito a convincere invece buona parte del pubblico, tanto da trasformare il titolo in un franchise crossmediale vero e proprio.

Oggi, dopo svariati spin-off, a 5 anni di distanza dal primo capitolo, abbiamo potuto mettere le mani sulla beta di Hello Neighbor 2, in uscita a dicembre 2022. Questo sequel sembra voler seguire le orme del predecessore, realizzando però un mondo di gioco più ampio e ambizioso: come vedremo, anche la trama è legata a doppio filo con quella del primo capitolo. Senza però perderci in ulteriori indugi, proviamo ad analizzare i vari aspetti di questa anteprima di Hello Neighbor 2, così da avere un’idea più precisa su cosa ci aspetta.

Dove ci eravamo lasciasti

Dopo una piccola introduzione che funge da tutorial base per spiegare come funzionano i comandi, ci ritroveremo attaccati da una strana creatura con la testa di corvo, per poi essere trasportati nel vivo delle vicende vere e proprie. Prenderemo i panni di uno strano giornalista diretto nella città di Raven Brooks, in cerca di far luce su un inquietante mistero: tutti i bambini della cittadina sembrano infatti essere scomparsi. Oltre ai bambini, ci sono altre due persone scomparse: Theodore Peterson e Nicky Roth, rispettivamente il Vicino e il protagonista del primo capitolo.

Tutti questi dettagli li veniamo a scoprire all’inizio del gioco, durante la cutscene di introduzione ma anche tramite gli indizi che ci vengono forniti fin da subito. Ciò che può risultare problematico in questo tipo di narrazione totalmente priva di dialoghi e basata sul fornire gli indizi al giocatore è che ci si può facilmente perdere. All’inizio di questa anteprima di Hello Neighbor 2 (magari ciò cambierà in vista della release ufficiale), veniamo buttati all’interno della cittadina senza un contesto preciso e senza neanche un obbiettivo iniziale: per quanto la natura sandbox del titolo ci suggerisca che possiamo approcciarci come meglio crediamo, nelle fasi iniziali può capitare di sentirsi un po’ persi.

Un’atmosfera mista – Anteprima Hello Neighbor 2

Durante la nostra (breve) avventura nella piccola cittadina di Raven Brooks, abbiamo potuto visitare alcuni posti che faranno parte dell’avventura di Hello Neighbor 2, come la casa di Peterson ormai vuota e la panetteria. In queste ore di gioco, possiamo notare fin da subito come uno degli elementi fondanti del primo capitolo sia stato ripreso alla perfezione, ovvero il contrasto tra l’atmosfera e lo stile grafico.

Fin dalla cutscene iniziale verremo travolti da un alone di mistero: l’accoglienza molto fredda e circospetta da parte degli abitanti di Raven Brooks ci fa capire che lì non siamo ben accetti, e che probabilmente c’è qualcosa sotto. L’atmosfera diventerà inoltre ancor più pesante durante quando ci intrufoleremo all’interno della proprietà altrui senza doverci far scoprire, o anche man mano che scopriremo i segreti degli abitanti, con tanto di jumpscare dovuti all’improvvisa apparizione di un personaggio alle vostre spalle (in questo caso non sarà il Vicino come nel primo capitolo, bensì una misteriosa figura con la testa di corvo).

Insieme a tutto ciò però ci troviamo in una situazione tipicamente cartoonesca. Partiamo stile grafico, pieno di colori molto vivi e fatto di personaggi caricaturali, per poi arrivare anche al modo in cui questi personaggi comunicano: come alcuni dei più grandi cartoni della storia insegnano, quando i personaggi parlano non sentiremo parole, bensì suoni generici che ci comunicheranno il loro stato d’animo e il senso del loro discorso, grazie anche al contesto che ci aiuterà a capire che cosa succede. Questi due elementi fondamentali, incrociati tra di loro, danno vita al carattere di Hello Neighbor (che ritroviamo appieno in questa beta), ovvero l’incontro tra un’atmosfera irriverente, serena e scanzonata di un cartone animato e i toni cupi e misteriosi di un qualsiasi thriller o horror.

Problemi tecnici – Anteprima Hello Neighbor 2

Un altro importante aspetto di cui c’è da parlare per quanto riguarda quest’ anteprima di Hello Neighbor 2 è quello tecnico, sfortunatamente carente. Il problema non è legato alla cura nei dettagli o alla qualità grafica, sonora o quant’altro, bensì al numero elevato di malfunzionamenti e di problemi con le collisioni che rendono lo spostamento del personaggio protagonista e degli oggetti alquanto complicato. Quando ci ritroveremo negli spazi stretti (quindi all’interno di qualsiasi edificio), il rischio di incastrarsi in qualche oggetto dell’ambiente circostante è fin troppo alto, e anche nelle fasi più “platform” quindi capiterà di fare un passo falso senza averne la colpa. In generale, si tratta di un problema che non rende il gioco totalmente ingiocabile, ma solo un po’ troppo difficile in alcuni punti: se riusciranno a risolvere questo aspetto entro il lancio ufficiale, ne uscirà comunque un’esperienza validissima, ma ancor più fluida.

Conclusioni

Da quest’ anteprima di Hello Neighbor 2 possiamo già assaporare in maniera abbastanza dettagliata quello che ci aspetta a partire dal prossimo dicembre. Andando oltre ai problemi tecnici che inevitabilmente si riscontrano giocando (e che speriamo vengano risolti per la release), in questo nuovo capitolo possiamo ritrovare tutto quello che ci aveva fatto appassionare quando nel lontano 2017 entravamo nella casa del Vicino a ficcare il naso nei suoi segreti. Con nuove ambiziose promesse, non ci resta quindi che aspettare e sperare che questo sequel riesca a mantenere le aspettative dei fan.

