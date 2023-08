Biostar: presentate le nuove B650MT e B650MS2

L‘azienda Biostar presenta le nuove schede madri B650MT e B650MS2. Le migliori schede madri per mil lavoro e per il divertimento

BIOSTAR, produttore leader di schede madri, schede grafiche e dispositivi di archiviazione, è orgogliosa di presentare le nuovissime schede madri B650MT e B650MS2. Le schede madri progettate per migliorare sia il lavoro che l’intrattenimento.

Costruite sul chipset AMD B650 orientato alle prestazioni, con supporto per i processori AMD Ryzen serie 7000 e la più recente linea Ryzen 7000X3D. Queste schede madri si distinguono per le loro caratteristiche impareggiabili e le prestazioni di alto livello per l’uso occasionale e aziendale.

Ottimizzate per le aziende che si occupano di integrazione di sistemi, consentendo una gestione senza soluzione di continuità dei dati aziendali e dei processi aziendali in generale.

Dettagli sulle nuove schede madri Biostar B650MT e B650MS2

Le schede B650MT e B650MS2 sono dotate di memoria DDR5; questa vanta un’impressionante capacità di 48 GB per modulo e un aumento del 50% della larghezza di banda rispetto al suo predecessore, DDR4. Queste caratteristiche rendono il multitasking un gioco da ragazzi e garantiscono un significativo aumento della produttività.

Gli utenti possono godere di una velocità di trasferimento dei dati senza problemi grazie all’inclusione di PCIe 4.0 e PCIe 4.0 M.2; con quest’ultimo che offre una larghezza di banda di 64 Gb/s, il che lo rende due volte più veloce del PCIe 3.0 M.2.

Gli aggiornamenti del sistema sono ora più fluidi ed efficienti, grazie alla funzione Smart Update e allo SMART BIOS UPDATE; progettati per offrire aggiornamenti online e installazioni di driver in modo automatico.

Entrambe le schede madri offrono un’eccezionale connettività e capacità di rete, con la B650MT dotata di funzionalità come la Realtek Gigabit LAN e una USB 3.2 Gen2 Type-C frontale. La B650MS2 offre agli utenti una LAN da 2,5 Gigabit e una USB 3.2 Gen1 frontale.

Caratteristiche

Inoltre, entrambe le schede madri sono dotate di un pannello I/O posteriore completo; questo include;

una porta HDMI 1.4,

una singola porta DP1.2,

diverse porte USB

e un pulsante di aggiornamento del BIOS per una manutenzione senza problemi.

Entrambe le schede madri sono dotate del chipset audio ALC897 che fornisce un audio fluido e di alto livello a 7.1 canali, ad alta definizione e Hi-Fi per un’esperienza audiovisiva eccezionale.

Le schede madri B650MT e B650MS2 incarnano l’incessante ricerca di innovazione di BIOSTAR; offrendo una miscela armoniosa di prestazioni, efficienza e tecnologia di nuova generazione.

Queste schede madri, progettate per l’utente moderno, assicurano un’esperienza digitale senza soluzione di continuità. Non solo per gli utenti d’ufficio in grado di eseguire in modo efficiente le attività di base, come l’editing di documenti e la creazione di fogli di calcolo; ma anche per l’intrattenimento domestico, ideale per lo streaming di Netflix, i giochi e altro ancora.

E voi? Cosa ne pensate di queste nuove schede madri Biostar B650MT e B650MS2 ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).