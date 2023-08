G.SKILL: annunciati i nuovi kit di memoria DDR5-6400 per la piattaforma AMD AM5

G.SKILL ha annunciato nelle ultime ore i nuovi kit di memoria DDR5-6400 per la piattaforma AMD AM5

G.SKILL International Enterprise Co., Ltd., è il marchio leader mondiale nella produzione di memorie per overclock e componenti per PC. L’azienda è lieta di annunciare le nuove specifiche dei kit di memoria DDR5, DDR5-6400 CL32-39-39 in kit da 32GB (16GBx2) e 48GB (24GBx2) della serie Trident Z5 Neo RGB; ora disponibili anche in una nuova versione bianca.

Progettate per i processori AMD Ryzen serie 7000 e le schede madri con chipset AMD X670 con aggiornamenti del BIOS AGESA 1.0.0.7c e programmate con la tecnologia di profilo di overclock AMD EXPO. Queste nuove specifiche consentono agli appassionati di PC, agli overclocker e ai costruttori fai-da-te di costruire un sistema AMD ideale.

Nuovi kit di memoria DDR5-6400 per la piattaforma AMD AM5 di G.SKILL: velocità di memoria overcloccata fino a DDR5-6400

Con l’introduzione dell’aggiornamento AGESA 1.0.0.7c, G.SKILL aggiorna la serie Trident Z5 Neo RGB con kit di memoria DDR5-6400, progettati per l’uso su piattaforme AMD compatibili.

Nell’immagine sottostante è possibile vedere il kit di memoria DDR5-6400 CL32-39-39 32GB (16GBx2); convalidato sul processore desktop AMD Ryzen 9 7950X e sulla scheda madre ASUS ROG CROSSHAIR X670E HERO con l’aggiornamento 1602 del BIOS.

Le prestazioni e i risultati della memoria possono variare a seconda del modello di scheda madre, del modello di CPU e della versione del BIOS utilizzata.

La serie G.SKILL Trident Z5 Neo RGB vanta ora una nuova versione bianca. Questa è caratterizzata da una striscia di alluminio spazzolato nero inserita in un elegante corpo bianco; così viene offerta agli appassionati di PC e ai costruttori fai-da-te una scelta unica di memorie overcloccate in un PC a tema bianco.

Disponibilità e supporto AMD EXPO

Questi nuovi kit di memoria DDR5 supportano il profilo di overclock della memoria AMD EXPO. Questo consente agli utenti di overcloccare facilmente i kit di memoria. Ciò semplicemente abilitando il profilo AMD EXPO nel BIOS con una scheda madre e un processore compatibili. Saranno distribuiti ai partner di distribuzione autorizzati G.SKILL a settembre 2023.

E voi? Cosa ne pensate di questi nuovi kit di memoria DDR5-6400 per la piattaforma AMD AM5 di G.SKILL ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).