BIOSTAR annuncia la nuova scheda madre B660T SILVER

BIOSTAR annuncia la nuovissima scheda madre B660T SILVER, la migliore scheda madre dalle prestazioni compatte per i giocatori. Scopriamola insieme in questo articolo

BIOSTAR, produttore leader di schede madri, schede grafiche e dispositivi di archiviazione, presenta oggi la nuovissima scheda madre B660T-SILVER. Basata sul chipset Intel Alder Lake B660, l’ultima scheda madre B660T-SILVER di BIOSTAR offre forma e funzionalità eccezionali al tuo desktop.

Prestazioni al top della gamma, racchiuse in un compatto fattore Mini ITX, la nuova scheda madre B660T-SILVER è pronta per affrontare qualsiasi sfida. Altamente adatta per creatori di contenuti, giocatori occasionali o per un solido PC, questa nuova scheda madre fa tutto. Con lo stile caratteristico della gamma SILVER di BIOSTAR e la personalizzazione RGB, la nuovissima scheda madre B660T-SILVER fa risaltare qualsiasi build.

Con il supporto per 2 DIMM di RAM DDR4, con una velocità di clock massima fino a 5000+ (OC), il B660T-SILVER offre potenza e prestazioni grezze, con la tecnologia PWM DIGITALE di BIOSTAR e il design dell’alimentazione a 9 fasi che rafforzano una solida base, un miglior supporto hardware e durata nel tempo.

B660T-SILVER: fornita delle tecnologie più recenti

Fornita con la più recente tecnologia PCIe 5.0, che migliora le prestazioni di qualsiasi scheda grafica più recente, offrendo prestazioni superiori che consentono esperienze di gioco AAA sbalorditive con frame rate più veloci e fluidi.

Quando si tratta di connettività, BIOSTAR non ha badato a spese con la scheda madre B660T-SILVER. Soddisfare gli utenti con ampie opzioni di connettività come porte USB multiple, che includono porte USB 3.2 Gen2 Type-A, USB 3.2 GEN1 e USB 2.0, HDMI e porte DISPLAY e DVI-D, per una qualità dell’immagine nitida e cristallina. Realtek ALC1220 Tecnologia Blu-ray Audio a 7.1 canali per un’esperienza utente coinvolgente, una porta LAN alimentata da Realtek RTL8125B (2,5 GbE LAN) che rendono il B660T-SILVER un vero e proprio performer della sua generazione.

Per concludere, questa scheda madre racchiude tutti gli elementi essenziali e necessari, per una scheda madre del suo calibro. Costruito su un piccolo fattore di forma ricco di funzionalità, è altamente adatto a giocatori e creatori di contenuti o per il consumo occasionale di contenuti.

Ulteriori informazioni

Per qualsiasi ulteriori informazioni sulla scheda madre, visitate il sito internet dedicato. Cosa ne pensate di questa nuovissima scheda madre B660T SILVER di BIOSTAR? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram, su tutti gli altri nostri social e di restare connessi su tuttoteK.