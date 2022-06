Il Viaggio degli Eroi, conferenza stampa domani a Roma

Domani, mercoledì 15 giugno 2022 a Roma per la precisione alla Casa Del Cinema in via Largo Marcello Mastroianni, a Roma ci sarà la conferenza stampa de Il Viaggio degli Eroi, film evento che sarà proiettato nelle sale il 20, 21 e 22 Giugno 2022

Il programma della giornata di domani prevede: alle ore 10:30 una proiezione per i giornalisti presenti, alle 11:45 sarà il momento del servizio fotografico, mentre alle 12:00 ci sarà la conferenza stampa vera e propria, nella quale interverranno anche i protagonisti della storia, i campioni del mondo dell’82: Giancarlo Antognoni, Antonio Cabrini, Franco Causio, Bruno Conti, Fulvio Collovati, Giuseppe Dossena, Franco Selvaggi e in più Federica Cappelletti, moglie dell’indimenticabile Paolo Rossi.

All’evento sarà presente anche l’attore Marco Giallini, voce narrante del viaggio dei nostri Eroi dell’82, scandito in 11 tappe. 11 momenti cruciali per raccontare questo incredibile viaggio fatto di vittorie e sconfitte che ha portato alla frase-simbolo di quei mondiali.

La storia

“Campioni del mondo!” scandita per ben tre volte dall’indimenticabile voce di Nando Martellini fa ancora vibrare i cuori, non solo di chi ha passione per il calcio, ma di tutti gli italiani.

Un esempio di caparbietà, di orgoglio e di dignità. Una vittoria che tutti ritenevano impossibile, tranne quei “ragazzi dell’82”. Una favola di riconoscenza e di riscatto, che vede fra i protagonisti Enzo Bearzot: commissario tecnico, mentore e padre putativo di quei giocatori che fecero l’impresa.

Infatti la chiamarono ironicamente “l’Armata Brancabearzot”, ma alla fine diventò una famiglia. Questi valori, propri dello sport, furono condivisi anche dai tifosi e da tutti gli italiani, in un periodo storico difficile, un momento di profonda crisi economica e sociale.

Questa vittoria costituì il punto di partenza capace di dare lo slancio di rinascita all’Italia, dando modo al nostro paese di superare uno dei momenti più bui. Una irripetibile combinazione di scelte coraggiose, sacrificio e capacità che rese questa vittoria umana ed eroica allo stesso tempo.

Questa storia, ancora oggi a ben 40 anni di distanza, costituisce un esempio per le giovani generazioni.

Produzione

Per guardare il trailer della pellicola pare click qui.

Un film di Manlio Castagna, prodotto da Manuela Cacciamani, Founder di One More Pictures e Paolo Del Brocco Amministratore Delegato di Rai Cinema.

