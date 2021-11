BenQ: rinnovata la partnership con Udinese eSports

BenQ rinnova la partenrship con Udinese eSports e inaugurerà la nuova stagione di FIFA 22 alla Dacia Arena il 21 novembre

La partnership tra BenQ e il team Udinese eSports di Udinese Calcio ha festeggiato da pochi mesi il suo primo compleanno e la stagione 2021-2022 continua a essere ricca di attività pianificate: BenQ sarà tra gli sponsor dei due tornei che il 21 novembre 2021 inaugureranno la stagione di FIFA 22 nella D-Link Gaming House della Dacia Arena di Udine.

BenQ continuerà a sostenere i giocatori del team Udinese eSports

Anche per il 2021-2022, in occasione di tutti i Tornei ufficiali che si disputeranno alla Dacia Arena, i giocatori del team Udinese eSports potranno avvalersi dei monitor BenQ MOBIUZ EX2510 e EX2710, a garanzia di un’esperienza e di una performance di gioco al massimo livello del settore. Lo conferma Giacomo Rocchi, Sales and Marketing Director BenQ Italy, che afferma:

Gli sport virtuali rappresentano un mercato in forte espansione in cui BenQ è presente con i propri monitor fin dagli albori. Questo ci dà un grande vantaggio competitivo in termini di expertise che il mercato ci riconosce e che ci pone come brand di riferimento dell’eSport a livello mondiale.

A questa dichiarazione si aggiunge inoltre quella di Gianluca Pizzamiglio, Responsabile Marketing di Udinese Calcio, che si dichiara estremamente soddisfatto della continua partnership con BenQ Italy. Per Pizzamiglio, BenQ rappresenta il partner ideale da avere accanto durante il percorso di crescita del Team Udinese eSports. Inoltre ha anche dichiarato che l’organizzazione di eventi live come quello alla Dacia Arena sarà uno dei loro obiettivi principali nel corso di questa nuova stagione.

