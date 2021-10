Recensione FIFA 22 PC: un autogol già visto

In questa recensione analizzeremo la versione “old-gen” di FIFA 22, che è però anche ciò che si ottiene acquistando il gioco su PC, nonostante la maggior parte degli utenti avrebbero potenza sufficiente per far girare la miglior versione del videogame

Questa recensione parte dall’ormai lontano 2013. Il me stesso diciottenne dell’epoca era in procinto di acquistare, come da tradizione, il nuovo e atteso FIFA 14, che avrebbe portato in dote una serie di novità dovute al passaggio all’Ignite Engine, all’alba della next gen targata PS4 e Xbox One. Tuttavia, le console di nuova generazione sarebbero uscite ufficialmente in commercio solo alcuni mesi dopo rispetto alla pubblicazione del videogame che è ormai fissata canonicamente tra la fine di settembre e i primi giorni di ottobre. Risultato di questo lancio complesso? Nonostante la maggior parte dei PC dell’epoca sarebbero stati tranquillamente in grado di far girare dignitosamente la versione next gen del videogame, sono stati bistrattati senza pensarci due volte, relegati ad avere la versione meno impressionante di FIFA 14, priva di tutte le novità, senza neppure pensare ad un aggiornamento (gratuito o a pagamento) una volta arrivato nella splendente variante next gen.

La storia si ripete, anche in questo caso. La next gen ad opera di PS5 e Xbox Series X è arrivata ormai da diversi mesi e anche quest’anno EA ha deciso di riproporre lo stesso schema. Versione next gen su console di nuova generazione e PC players considerati l’ultima ruota del carro, relegati ad un FIFA 22 che altro non è che un FIFA 21 aggiornato con novità focalizzate soprattutto sulla rosa di modalità piuttosto che nel gameplay. Ecco perchè ci troviamo qui ad analizzare FIFA 22 per PC, perchè è giusto dare voce anche a chi, per pure questioni di marketing, si scontra con questa politica di EA Sports. Nonostante tutto questo però, paradossalmente, FIFA 22 per PC è comunque un videogame che anche quest’anno non può non essere consigliato a tutti gli amanti del calcio. Scopriamo le (poche) novità di questo titolo e perchè dovreste acquistarlo.

Hypermotion Technology, ma per chi? | Recensione FIFA 22 PC

La più grande novità introdotta da FIFA 22 è individuabile nell’Hypermotion Technology, tecnologia impiegata con il fine di poter costruire un gameplay più reattivo e realistico che mai. Bene, scordatevene l’esistenza se acquistate il gioco su PC. D’altro canto, come esposto nell’introduzione, FIFA 22 PC condivide il medesimo scheletro di FIFA 21 PC, ma non è necessariamente detto che questo sia un problema. Difatti moltissimi videogiocatori che hanno la possibilità di avere entrambe le versioni del videogame non stanno particolarmente apprezzando le variazioni nel gameplay apportate dall’Hypermotion Technology, preferendo investire il proprio tempo sulla versione old gen.

Per analizzare il gameplay in questa recensione abbiamo atteso che arrivasse l’ormai classico update post lancio, solitamente rilasciato per limitare una serie di problematiche che puntualmente caratterizzano il titolo. Esatto, anche quest’anno i portieri sono stati, fortunatamente, bilanciati in una fase postuma mentre al day one non era raro vederli partire a tre metri d’altezza dal terreno di gioco per bloccare il pallone nei panni di un qualsiasi Superman di quartiere. Nel complesso, il feeling pad alla mano, rispetto all’anno scorso, ha avuto un bilanciamento nella velocità di gioco, tarata leggermente verso il basso con il fine di spingere un approccio più strategico e tecnico. Le tanto amate e adorate skills che hanno caratterizzato la serie sono ora meno incisive così da non risultare sempre vincenti, spingendo verso situazioni di gioco più realistiche. Infine, l’impatto dei giocatori più rapidi (in particolar modo nello stretto) e veloci resta purtroppo un fattore sbilanciante, a causa soprattutto della cattiva gestione delle difese ma, a differenza del passato, viene premiata la costruzione nella fase centrale del campo, piuttosto che sulle fasce.

Buona l’intelligenza artificiale, che pian piano prova a sganciarsi dai legami con il passato, cercando di proporre costruzioni di gioco spettacolari e sempre più realistiche. Un consiglio: se siete ancora ancorati al metodo di difesa “tradizionale”, quest’anno più che mai è il momento di passare alla “difesa tattica”, in quanto ormai decisamente più performante.

Perchè FIFA è sempre il migliore? | Recensione FIFA 22 PC

Qualsiasi giocatore di FIFA, almeno una volta nella vita (volendo essere riduttivi), si è sentito frustrato e incatenato in un gameplay non sempre capace di valorizzare le reali capacità. Ciò nonostante, l’incredibile abbondanza nell’offerta proposta da Electronic Arts è da sempre ciò che fa pendere l’ago della bilancia verso la simulazione targata EA. Ultimate Team è la modalità in grado di essere il game changer del settore, modalità di gioco che, da sempre, vale da sola il prezzo d’acquisto. Poche novità a tal proposito, se non nuove carte da spacchettare, per una personalizzazione ancor più profonda del campo da gioco dove far gareggiare la nostra squadra.

La vera novità risiede nel cambiamento della gestione dei match di Division Rivals e FUT Champions. Per poter partecipare all’appuntamento settimanale più amato dalla community è ora necessario vincere almeno 5 su 9 partite di qualificazione al cardiopalma, da vero dentro o fuori. Novità interessanti invece riguardano l’ottimizzazione della modalità Pro Club, con una personalizzazione ancor più approfondita del proprio personaggio e partite più rapide da affrontare online con i propri amici.

Una delle novità più snobbate dell’intero pacchetto, ma che quest’anno ha goduto di cambiamenti capaci di attirare l’attenzione, è la modalità VOLTA, la simulazione del calcio di strada del franchise. Quest’anno VOLTA riesce ad avvicinarsi con maggior efficacia rispetto al passato a quello che tutti vorrebbero, ovvero un ritorno ai fasti di FIFA Street. Riesce in questo compito però solo parzialmente, introducendo nuovi power-up, nuove skills e una personalizzazione e caratterizzazione ancor più profonda del personaggio. Da segnalare l’arrivo di VOLTA Arcade, playlist di minigiochi decisamente divertenti (tra i quali calcio-tennis, dodge ball) nei quali far scendere in campo il proprio avatar virtuale, sfidando amici (e non) online.

Luci e ombre in campo | Recensione FIFA 22 PC

Come detto in apertura, FIFA 22 PC è una versione ampliata di FIFA 21, con il quale condivide completamente l’impianto di base, sia per quanto riguarda il motore grafico che fisico. Questo si traduce in un comparto visivo pressochè identico rispetto all’anno scorso, eccezion fatta per qualche menù e piccole animazioni. Davvero un peccato che non ci sia stato neppure lo sforzo di includere alcune caratteristiche della versione next gen che non avrebbero richiesto richieste particolari in termini di potenza, come ad esempio le esultanze differenziate per i goal vittoria all’ultimo minuto. Nulla da ridire sul comparto audio che vede protagonisti Lele Adani e Pierluigi Pardo alla cabina di telecronaca e svariate hit del momento ad accompagnare la navigazione tra i menù di gioco.

È tempo di tirare le somme

FIFA 22 per PC è un titolo controverso da giudicare perchè, se da un lato il ripetersi di questa spiacevole scelta di marketing non può che far infuriare i PC player, dall’altro, l’offerta proposta da EA (ormai consolidata nel tempo) permette di godere comunque di tutti quelli che sono i punti forti della simulazione calcistica più giocata nel nostro Paese. Davvero un enorme peccato considerando la carenza di console di nuova generazione sul mercato, una versione migliorata di FIFA 22 per PC sarebbe diventata inevitabilmente il punto di riferimento di quest’anno.

