Black Friday: tante offerte sui titoli di Koch Media

In occasione del Black Friday, Koch Media ha pubblicato un gran numero di offerte super vantaggiose su alcuni dei suoi titoli più noti

Anche quest’anno, per il Black Friday, dal 19 fino al 29 Novembre, Koch Media lancia una serie di offerte e promozioni su tutti i migliori prodotti Square Enix, Bethesda, Sega, Capcom, Deep Silver e molti altri publisher presenti nel suo vastissimo catalogo presso gli store di tutti i principali retailer sul mercato. I giochi in sconto sono davvero tanti e in questo articolo vi segnaleremo i migliori da acquistare.

Offerte per tutti i gusti durante il Black Friday

Preparatevi a risparmiare fino al 50% su alcuni tra i blockbuster più amati da critica e pubblico, scontati per la prima volta proprio in occasione del Black Friday 2021. Qui di seguito troverete un elenco con i titoli più imperdibili da acquistare in questo periodo:

Giochi più recenti Sonic Colours Ultimate: a partire da € 24,99 Marvel’s Guardians of the Galaxy: a partire da € 29,99 Hot Wheels Unleashed: a partire da € 29,99 Lost Judgment : a partire da € 29,99 Deathloop: a partire da € 29,99 Life is Strange: True Colors: a partire da € 39,99



Giochi action e competitivi Marvel’s Avengers: a partire da € 14,99 Outriders: a partire da € 19,99 Giochi Olimpici di Tokyo 2020 – Il videogioco ufficiale: a partire da € 19,99 Devil May Cry 5 Special Edition: a partire da € 24,99 Metro Exodus Complete Edition: a partire da € 24,99 Hitman 3: a partire da € 24,99 MotoGP 21: a partire da € 24,99 Resident Evil Village: a partire da € 29,99



I migliori JRPG Dragon Quest XI S: Echi di un’era perduta – Edizione definitiva: a partire da € 19,99 Yakuza: Like a Dragon: a partire da € 29,99 Persona 5 Strikers: a partire da € 29,99 NieR Replicant ver.1.22474487139…: a partire da € 29,99 Final Fantasy VII Remake: a partire da € 29,99 Persona 5 Royal: a partire da € 29,99 NEO: The World Ends with You : a partire da € 34,99 Final Fantasy VII Remake Intergrade: a partire da € 39,99



Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco digitale ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.