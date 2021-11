be quiet! Light Wings: arrivano le nuove ventole ARGB

be quiet! ha presentato le nuove ventole super silenziose con illuminazione ARGB Ligth Wings. Scopriamole insieme in questo articolo

be quiet!, il produttore tedesco di componenti premium per PC, lancia la sua nuova serie Light Wings, le prime ventole di be quiet! con illuminazione ARGB. Oltre alle sue caratteristiche proprietà di illuminazione, lo sviluppo si è concentrato sulle prestazioni, sul funzionamento a bassa rumorosità e sugli standard di alta qualità tipici del produttore. Le ventole Light Wings sono dotate di un connettore PWM e hanno un anello LED all’ingresso della ventola e un altro anello LED stretto all’uscita. Sono disponibili nelle misure da 120 mm e 140 mm. Ma facciamo un passo indietro e scopriamole insieme.

Ecco le nuove ventole ARGB be quiet! Light Wings

Gli anelli luminosi di Light Wing sono dotati di un massimo di 20 LED indirizzabili individualmente con un diffusore per diffondere la luce in entrambe le direzioni. Ciò si traduce in un’illuminazione straordinariamente uniforme e in effetti luminosi impressionanti. Sono vendute sia singolarmente che in confezioni triple. Quest’ultime contengono inoltre un hub ARGB per consentire la sincronizzazione di un massimo di sei componenti ARGB in totale. Le ventole possono anche essere collegate a schede madri con connettori ARGB da 5 V e controllate dal software della scheda madre.

Le Light Wings sono disponibili in due diverse versioni. Il modello PWM, dotato di sette pale della ventola e una velocità di rotazione fino a 1.700 giri/min (120 mm) o 1.500 giri/min (140 mm) è ideale come ventola per case grazie al suo basso livello di rumorosità. Il modello PWM ad alta velocità con nove pale della ventola e fino a 2.500 giri/min (120 mm) o 2.200 giri/min (140 mm) è ottimizzato per l’uso su radiatori o dissipatori di calore.

Il telaio spesso e la ventola adattata si traducono in pale della ventola più corte con angoli ottimizzati per un equilibrio tra volume e prestazioni per entrambi i modelli. La progettazione garantisce un funzionamento duraturo e senza problemi con una lunga durata fino a 60.000 ore di funzionamento. Tutte le ventole Light Wings hanno un connettore PWM in grado di controllare in modo intelligente la velocità di rotazione direttamente tramite la scheda madre.

Prezzi e disponibilità

Come detto precedentemente, le be quiet! Light Wings saranno disponibili all’acquisto a partire dal 23 di novembre singolarmente o in confezioni da tre. Di seguito elenchiamo i prezzi in base al packaging e al modello.

Confezione singola : Light Wings 120mm PWM – 22,90 € Light Wings 120mm PWM high-speed – 22,90 € Light Wings 140mm PWM – 23,90 € Light Wings 140mm PWM high-speed – 23,90 €

: Confezione tripla (con hub ARGB incluso) : Light Wings 120mm PWM – 69,90 € Light Wings 120mm PWM high-speed – 69,90 € Light Wings 140mm PWM – 72,90 € Light Wings 140mm PWM high-speed – 72,90 €

Voi cosa ne pensate di queste nuove ventole? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news riguardanti l’universo hardware, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!