Luigi’s Mansion: vent’anni di spettri e spaventi

Il 2021 è il ventesimo anniversario dell’uscita nel Paese del Sol Levante di Luigi’s Mansion, titolo per Nintendo GameCube, che ha visto come protagonista assoluto il fratello di Mario alla sua ricerca dopo un misterioso rapimento

Esatto, avete proprio letto bene, le tenebrose avventure viste su Luigi’s Mansion compiono la bellezza di vent’anni tra spettri, case infestate e, soprattutto, degli aspirapolvere davvero molto particolare. Ma andiamo avanti con un po’ di ordine!

Luigi’s Mansion: la (tenebrosa) storia in breve

Presentato per la prima volta al Nintendo Space World del 2000 come demo tecnica, Luigi’s Mansion viene messo ufficialmente in vendita sugli scaffali dei negozi nipponici il 14 settembre del 2001 mentre, a novembre dello stesso anno, il titolo sbarca anche nei punti vendita del Nord America. Per quanto riguarda l’Europa, invece, bisognerà aspettare il maggio del prossimo anno.

Dopo il piuttosto deludente videogioco educativo Mario Is Missing! dei primi anni Novanta, toccherà dunque di nuovo al fratello in verde del famoso idraulico salvare capra e cavoli. Solo che, in questo caso, il buon Mario è stato rapito da Re Boo ed i suoi sgherri ectoplasmatici grazie ad un “astuto” stratagemma.

Ad aiutare il nostro eroe a salvarlo, per tutta l’avventura ambientata nelle tante stanze di una tenebrosa dimora, ci penserà il Professor Strambic e la sua invenzione per catturare gli spettri (e cioè il Poltergust 3000). Un simpatico inventore che viene citato anche nel vacanziero Super Mario Sunshine come ideatore del fantastico Slpac 3000.

Oggi la serie si è arricchita con altri due capitoli, che sono finiti sia su Nintendo 3DS che su Nintendo Switch, e vanta la produzione di Hideki Konno in persona. La mente dietro a titoli storici come Super Mario Bros. 2, Super Mario Kart, The Legend of Zelda: The Wind Waker e così via.

