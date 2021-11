EA Sports: il gioco di boxe Fight Night potrebbe ritornare

Electronic Arts avrebbe intenzione di far tornare Fight Night, la serie videoludica di EA Sports dedicata al boxe

Il 9 novembre il rinomato leaker Tom Henderson aveva scatenato la curiosità e le ipotesi dei videogiocatori, in seguito ad un suo tweet: egli affermava di avere un grosso scoop tra le mani riguardante Electronic Arts e il ritorno di un titolo molto amato dai fan abbastanza tempo fa. Tra le teorie più suggerite c’erano un nuovo gioco di Command and Conquer, SimCity o qualcosa di decisamente più “vecchio” come Populous, il god-game pubblicato da EA su Amiga.

Ad ogni modo, Henderson avrebbe eventualmente svelato la notizia il giorno successivo, ed oggi si ha finalmente si scopre di cosa si tratta: secondo le fonti del leaker, Electronic Arts starebbe lavorando alla “riesumazione” della serie sportiva di boxe EA Sports, Fight Night.

Fight Night, il primo gioco di boxe di EA Sports

Tom Henderson ha raccontato di aver saputo, da fonti a conoscenza dei futuri piani di EA Sports, che un nuovo progetto dal nome in codice “Moneyball” sarebbe in fase di sviluppo, e che si tratterà in realtà di un nuovo Fight Night. E nonostante l’ultimo gioco sia uscito ormai dieci anni fa, il nuovo capitolo è ancora parecchio lontano, poiché EA Canada intende dare priorità al prossimo titolo della serie UFC. L’azienda aveva mandato all’intero staff una mail a riguardo, affermando come risultasse difficile avere sufficiente personale per produrre entrambi i titoli a causa della forte competizione all’interno del mercato. Questa è stata la motivazione che ha causato una sospensione nella creazione del nuovo gioco, per fare in modo di creare un UFC 5 di qualità.

VGC EXCLUSIVE: EA has greenlit a Fight Night revival, but it’s ‘on pause’.https://t.co/Esa0lWiMQH — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) November 10, 2021

Non si sa ancora molto a riguardo, ma appare evidente come EA voglia ravvivare la sua presenza nel settore dei giochi di lotta. Fight Night Champion, uscito nel 2011, fu l’ultimo gioco della serie, che ha comunque potuto sempre contare su un’accoglienza decisamente positiva da parte dei fan. Anche se questi hanno sempre espresso a gran voce il desiderio di un nuovo gioco della serie, EA ha spostato la propria concentrazione su UFC, forse per via di problemi di licenze legate ai boxer più famosi del mondo.

L’anno scorso, uno dei promoter di UFC 4 aveva parlato in uno stream di una sua idea su Fight Night proposta alla EA, e di come il solo titolo sia ancora estremamente popolare ogni volta che viene nominato sui social media, facendo supporre ad un potenziale successo nel caso di un suo futuro ritorno.

