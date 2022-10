AGON by AOC: ecco il mouse gaming AGM600

Il mouse gaming AGON AGM600 di AGON by AOC è particolarmente adatto agli appassionati di esport e ai giocatori più accaniti

AGON by AOC, uno dei marchi leader a livello mondiale di monitor gaming e accessori IT, presenta il mouse gaming AGON AGM600, dedicato agli appassionati di esports e, ai giocatori incalliti di FPS e giochi d’azione. Caratterizzato da un design ergonomico e confortevole, poggiapollice testurizzato con superficie grippante, 10 pulsanti personalizzabili e integrazione RGB, l’AGM600 sarà un pezzo ambito per i giocatori più competitivi per colpire i loro avversari con precisione. Il mouse AGM600 è certificato dalla tecnologia NVIDIA Reflex per la reattività estrema e la bassa latenza.

Precisione millimetrica

I giocatori considerano il mouse uno strumento essenziale per battere gli avversari nelle competizioni. Il mouse ideale deve essere in grado di sopportare le condizioni più impegnative e soddisfare le esigenze più complesse. Un buon mouse per un giocatore di esports è simile alla spada di un guerriero: deve essere ergonomico, resistente, preciso e versatile in ogni occasione.

Sensore Pixart PMW3389

Il nuovo mouse gaming AGON AGM600, è dotato di un sensore ormai conosciuto e collaudato, il Pixart PMW3389, che è in grado di supportare una risoluzione eccellente di 16.000 punti per pollice, un’accelerazione di 50 g e, un tracciamento di precisione di 400 pollici al secondo.

Questo sensore è fondamentale per garantire un movimento preciso e veloce sia sulla scrivania che sul tappetino del mouse, senza interruzioni o difetti. Inoltre, grazie alla frequenza di polling di 1 ms / 1000 Hz, il collegamento tra il mouse e il gioco è continuo. Dotato di interruttori Kailh estremamente resistenti, con una capacità di 80 milioni di clic, e di una rotella di scorrimento in metallo, l’AGM600 è costruito per durare nel tempo.

Forma ergonomica ad arco

Grazie alla sua forma ergonomica ad arco, l’AGM600 supporta l’impugnatura sia “palm” che “claw” per la mano destra. Lo strato protettivo UV opaco, delicato al contatto con la pelle, garantisce una sensazione confortevole sulla mano, mentre i pannelli laterali a doppia iniezione in silicone, assicurano una presa sicura per evitare che il mouse scivoli dalla mano del gamer durante le lunghe maratone di gioco nelle calde notti d’estate.

I piedini in teflon sul fondo dell’AGM600 garantiscono una manovrabilità facile su diversi tipi di tappetini o superfici. Leggero ma resistente, l’AGM600 pesa circa 115 g (senza cavo), il peso ideale per scorrere facilmente e rimanere precisi anche nelle situazioni più adrenaliniche. Con il suo cavo intrecciato per garantire una maggiore resistenza lungo 1,8 m, il mouse rimane saldamente collegato al PC tramite USB.

Certificazione NVIDIA Reflex

Il mouse ha ricevuto anche la certificazione della tecnologia NVIDIA Reflex, che ne evidenzia la bassa latenza e la reattività. Ciò significa anche che quando il mouse viene collegato a un monitor, la tecnologia Latency Analyzer, così come l’AGON PRO AG254FG o l’AGON PRO AG274QG, è in grado di visualizzare con precisione la latenza totale del sistema per ciascun componente. In questo modo, i giocatori possono identificare i rallentamenti nei loro sistemi per assicurarsi di competere con la latenza più bassa possibile.

Mostra il tuo stile

L’AGM600 è dotato di 10 pulsanti personalizzabili in totale. Oltre ai resistenti pulsanti destro/sinistro, questo mouse è dotato anche di una rotella-pulsante di scorrimento in metallo e di tre pulsanti laterali (avanti/indietro e il pulsante sniper), facilmente accessibili con il pollice. Inoltre, sotto la rotella di scorrimento, l’AGM600 presenta due pulsanti per aumentare o diminuire facilmente i DPI, una funzione utilissima quando gli utenti devono diminuire i DPI per avere la massima precisione o aumentarli per poter coprire facilmente l’intero display con il cursore.

Durante un combattimento, per esempio, il pulsante dedicato al cecchino può essere tenuto premuto per spostare i DPI velocemente, risultando ottimo per un cecchinaggio perfetto. Infine, è dotato di due pulsanti aggiuntivi a lato del pulsante sinistro del mouse, che di default consentono agli utenti di regolare il volume.

Ampia gamma di personalizzazione

Il mouse di un gamer professionista, infatti, non potrebbe essere completo se non fosse personalizzabile. Per questo, l’AGM600 offre un’ampia gamma di personalizzazione grazie al software G-Menu, l’hub di AOC per il controllo totale di tutte le funzioni di monitor, tastiere, cuffie, mouse e altri accessori.

Sulla superficie frontale, per illuminare il logo AGON e il lato inferiore, l’AGM600 è dotato di LED RGB Light FX, che possono essere anche sincronizzati con i prodotti AGON o AOC Gaming selezionati, per illuminarsi all’unisono. Le luci RGB possono anche indicare l’impostazione DPI selezionata.

Salvare fino a 2 profili

Nell’AGM600 possono essere salvati due profili, assicurando così la possibilità ai giocatori di esports, di utilizzare le loro impostazioni personali nei tornei o negli eventi di esports, in cui non sono autorizzati a installare o utilizzare software di terze parti, come G-Menu.

