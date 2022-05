ASUS presenta il monitor ROG Swift Esports a 500 Hz con pannello E-TN e G-Sync, un monitor da gaming che si aggiorna 500 volte al secondo

Nel 2012, ASUS ha rilasciato il primo monitor a 144 Hz al mondo e da allora abbiamo inseguito frequenze di aggiornamento elevate. Dal primo display NVIDIA G-SYNC a 240 Hz che venne rilasciato nel 2017, al primo display a 360 Hz nel 2020, ROG si impegna a spingere il gioco competitivo a nuovi livelli in ogni occasione. Ora, è il momento per ASUS di annunciare il ROG Swift 500 Hz, un nuovo monitor da gioco rivoluzionario che si aggiorna 500 volte al secondo, per il movimento più fluido e veloce che troverai nei moderni Esport.

ROG Swift 500 Hz: pensato per gli scontri a fuoco competitivi e intensi

In scontri a fuoco competitivi e intensi, ogni singolo millisecondo conta. ROG Swift 500 Hz disegna fotogrammi più di otto volte più veloci dei tipici display a 60 Hz in un solo secondo, il che significa che hai molto più tempo per dare un vantaggio al tuo avversario in titoli di eSport come Counter-Strike: Global Offensive, Valorant , Overwatch e Rainbow Six Siege.

Con tempi di risposta super bassi e miglioramenti senza precedenti nell’input lag, ROG Swift 500 Hz è il nuovo punto di riferimento negli eSport, offrendo lo stesso vantaggio competitivo che ha reso il suo predecessore a 360 Hz il display ufficiale del campionato DOTA 2 The International dell’anno scorso.

ROG Swift 500 Hz è dotato di un pannello Full HD (1920×1080) da 24,1 pollici, che consente alla GPU di spingere il maggior numero di frame possibile. ROG è stato in grado di spingere le frequenze di aggiornamento al limite utilizzando la nuova tecnologia Esports TN (E-TN).

L’altra metà della salsa segreta viene da NVIDIA: con l’analizzatore di riflessi di NVIDIA e G-SYNC integrati, i giocatori possono regolare le proprie impostazioni per il ritardo di input più basso possibile, senza balbettare o strappare.

Vedrai ogni momento come accade, senza aspettare che lo schermo si aggiorni, permettendoti di fare la tua mossa prima ancora che il tuo nemico ti veda arrivare.

Inoltre, con valori di overdrive perfettamente sintonizzati per ogni porzione dell’intervallo di frequenza di aggiornamento variabile, il motion blur è mantenuto al minimo, indipendentemente dal framerate che stai ricevendo.

Modalità vividezza migliorata

Infine, abbiamo una nuova modalità Vividezza migliorata, specificatamente ottimizzata per gli eSport, integrata nel firmware del monitor. Questa modalità consente a più luce di viaggiare attraverso i cristalli LCD, conferendo ai colori nuovi livelli di vivacità e consentendoti di individuare dettagli e punti salienti che potrebbero rivelare la posizione di un nemico.

Cosa ne pensate di questo nuovo monitor ROG Swift Esports di ASUS? Fateci sapere qui sotto nei commenti.