Call of Duty Modern Warfare 2: un leak accenna a più edizioni

Solo ieri vi avevamo parlato dell’annuncio di Call of Duty: Modern Warfare 2 ed oggi torniamo sull’argomento perché pare che vi saranno più edizioni

Call of Duty: Modern Warfare 2 è l’ultima fatica dello storico connubio tra Activision ed Infinity Ward, praticamente da sempre in coop per lo sviluppo di questa imprescindibile serie di FPS, ma sembra che un leak apparso in rete accenni a come il titolo potrebbe avere più edizioni. Colpo in canna e andiamo a capire un po’ meglio che succede!

Call of Duty Modern Warfare 2: quali saranno le edizioni del titolo?

Per chi si fosse unito solo ora al campo di battaglia vi ricordiamo che nella giornata di ieri, come già detto qui, è stato annunciato ufficialmente che Call of Duty: Modern Warfare 2 arriverà sugli scaffali il 28 ottobre di quest’anno, ma la novità dell’ultimo secondo è che sembrano esserci più edizioni!

Il titolo dovrebbe arrivare dunque su Xbox Series X/S, PS5 e PC, stando ad un datamining nei file di gioco di Vanguard, ed è stato tale CharlieIntel ad annunciare più “versioni” del gioco su Twitter. Il post, che vi lasciamo qui sotto, accenna infatti ad una Standard Edition, ad una Vault Edition e ad un Cross Gen Bundle.

Breaking: Call of Duty: Modern Warfare 2 Editions have leaked via Vanguard files Standard Edition

Cross Gen Bundle

Vault Edition Open Beta first on PlayStation confirmed — CharlieIntel (@charlieINTEL) May 24, 2022

Activision ed Infinity Ward devono ancora dare una conferma ufficiale, stessa cosa dicasi per la Open Beta per PlayStation, ma per quanto riguarda la Vault Edition altri utenti hanno individuato come ci dovrebbe essere il Battle Pass, il Red 142 Operator Pack con il Capitano Price, Soap, Ghost e Farah, 10 ore di doppi punti esperienza su armi e simili, un Ghost Legacy Pack con 12 skin e 10 progetti di armi e tanto altro ancora! Per completezza potete sempre andare a visualizzare la discussione degli utenti.

Comunque sia, mentre aspettiamo di vedere arrivare le conferme ufficiali