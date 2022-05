Acer espande l’offerta di prodotti 3D stereoscopici con i display della serie SpatialLabs View

Acer annuncia due nuovi prodotti della linea SpatialLabs: SpatialLabs View per l’intrattenimento personale e SpatialLabs View Pro per un pubblico professionale.

Entrambi sono display standalone 4K da 15,6 pollici che possono essere collegati a un PC offrendo agli utenti la possibilità di accedere con un dispositivo portatile all’esperienza SpatialLabs.

Pensata non solo per creator competenti, questa generazione di dispositivi porta la tecnologia stereoscopica 3D senza occhiali anche ai gamer e agli appassionati di home entertainment.

Tanto i gamer quanto i creator di contenuti apprezzeranno la leggerezza dei dispositivi (meno di 1,5 kg), che li rende facili da riporre in uno zaino e potranno vantaggio sia dal 100% di copertura della gamma di colori Adobe RGB, che dai 400 nit di luminosità.

SpatialLabs View offre una nuovissima piattaforma gaming 3D stereoscopica, mentre SpatialLabs View Pro è dotato della tecnologia necessaria per realizzare progetti, oltre che di un design intelligente che ne semplifica l’installazione.

SpatialLabs TrueGame: Gaming 3D stereoscopico in un click

SpatialLabs TrueGame è una nuova applicazione che introduce il mondo del gaming al 3D stereoscopico, consentendo agli utenti di godersi i titoli preferiti nel loro pieno splendore.

Questo è possibile perché i videogiochi sono per lo più creati pensando in tre dimensioni: infatti gli sviluppatori includono informazioni sulla profondità in ogni scena e oggetto che costruiscono. SpatialLabs sfrutta queste informazioni per presentare i contenuti in 3D stereoscopico.

Un profilo 3D preconfigurato dedicato sarà disponibile per ogni titolo tra gli oltre 50 supportati al lancio del dispositivo, offrendo ai gamer un’esperienza di grande impatto. Nuovi titoli saranno regolarmente aggiunti nel tempo.

Sebbene questi profili si basino su una grande quantità di informazioni e richiedano un importante lavoro di ottimizzazione, la piattaforma stessa ha un utilizzo incredibilmente intuitivo.

Dopo aver avviato l’applicazione TrueGame, sarà sufficiente accedere al titolo preferito e poi premere “Riproduci”. L’applicazione farà il resto, avviando automaticamente i file necessari sul sistema dell’utente e attivando il profilo TrueGame 3D associato al titolo per avviare il gioco in modalità 3D stereoscopica.

Si tratta di un modo totalmente nuovo di giocare che offre un’esperienza molto più immersiva rispetto a quanto i gamer abbiano mai sperimentato prima. Gli ambienti appaiono più spaziosi, gli oggetti sembrano veramente solidi e le avventure diventano più emozionanti, il tutto in tempo reale e senza la necessità di occhiali speciali. Quando non si gioca può essere utilizzato come un monitor 4K standard.

SpatialLabs Go: Trasformare in 3D i contenuti 2D

La soluzione proprietaria Acer SpatialLabs Go è dotata di una tecnologia basata su AI che consente di generare contenuti 3D stereoscopici partendo dalle immagini visualizzate a schermo intero, il tutto con un semplice click.

Le fotografie “escono” dallo schermo, i più semplici videogiochi su web diventano più emozionanti e i video (online o offline) diventano immediatamente più immersivi.

L’utente può così generare i propri contenuti, scattando foto o realizzando video con i suoi dispositivi. Quando le risorse sono importate nel sistema, è possibile utilizzare SpatialLabs Go per generare immagini 3D stereo simulate.

SpatialLabs Model Viewer: Un modo più intuitivo per creare in 3D

Acer SpatialLabs View Pro semplifica la vita ai creator di contenuti supportando tutti i più comuni formati di file, incluso il supporto per Datasmith, recentemente aggiunto.

Questo significa che i creator possono utilizzare software di progettazione 3D come Revit, Solidworks e Cinema 4D installando i plug-in di esportazione di Datasmith: quando un progetto è pronto per essere visualizzato, può essere importato in SpatialLabs Model Viewer.

L’integrazione di Sketchfab semplifica ulteriormente il processo di creazione dei contenuti, offrendo agli utenti l’accesso a un’ampia libreria online di risorse 3D gratuite e premium che possono essere sfruttate per i propri progetti.

Poiché la precisione del colore è fondamentale per il lavoro di progettazione, il display 4K da 15,6 pollici di View Pro copre il 100% della gamma di colori Adobe RGB.

Come nel caso dei precedenti dispositivi SpatialLabs, Acer SpatialLabs View Pro include numerosi componenti aggiuntivi per migliorare il flusso di lavoro dei creator in 3D.

Ad esempio il contenuto può essere preso dal software 3D e avviato in SpatialLabs Model Viewer con un solo click. Inoltre, gli utenti di Maya e Blender possono connettersi e modificare i contenuti su uno schermo 2D mentre osservano le modifiche apportate in 3D stereoscopico su Acer SpatialLabs View Pro, il tutto contemporaneamente e in tempo reale.

Prezzi e disponibilità

Prezzi e disponibilità di Acer SpatialLabs View (ASV15-1B) saranno comunicati in seguito. Le specifiche, i prezzi e le disponibilità variano da regione. Per ulteriori informazioni www.acer.com.

Cosa ne pensate di questi due nuovi prodotti della linea SpatialLabs di Acer? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram e di restare connessi su tuttotek.it.