Gearbox: il team di sviluppo ha nove giochi AAA in lavorazione

AAA, hype cercasi: nove i giochi dagli alti valori di produzione presso il team di sviluppo e publisher Gearbox, stando a Embracer Group

Il team di sviluppo dietro Borderlands, Gearbox, a quanto pare ha tra le mani nove nuovi giochi AAA. E a darcene la conferma, sebbene in modo quantomeno indiretto, è la compagnia in possesso dello studio. Alludiamo ad Embracer Group, che nell’ultimo resoconto fiscale ha svelato ai propri investitori un dettaglio non certo da poco. La dichiarazione non è tra le più inequivocabili, complice l’utilizzo impenitente di un termine tanto blasonato come la cosiddetta tripla A, Inoltre, non è stato specificato se si parla di Gearbox come “semplice” team di sviluppo o, com’è plausibile, anche in veste di publisher.

Ipse dixit: i nove giochi AAA di Gearbox?

“Gearbox continua ad organizzare il proprio ambizioso piano di crescita, ed attualmente nove giochi AAA sono in sviluppo”: così recita questa dichiarazione, parzialmente sibillina. Pur non entrando nel merito qualitativo delle produzioni coinvolte (anche per valori di produzione), l’affermazione è quantomeno incoraggiante. Come abbiamo già detto, però, non stiamo “solo” parlando di un team di sviluppo, ma anche di un publisher affermato. Potremmo avere a che fare con indie di pregevole caratura, sebbene privi dei budget ormai hollywoodiani a cui ci ha abituati l’industria videoludica.

Sotto l’ala di publishing di Gearbox, sono stati infatti svelati due titoli promettenti in lavorazione. Parliamo di Homeworld 3, ad opera di Blackbird Interactive, e Hyper Light Breaker a cura di Heart Machine. Nessuno dei due, a discapito della loro indubbia qualità, corrisponde all’altisonanza della sempre meno chiara catalogazione come “tripla A”. Sappiamo, però, che il team di sviluppo è al momento alle prese con un seguito per l’amatissimo Tales from the Borderlands. Il sequel è previsto per quest’anno, e in estate (presumiamo durante il Summer Game Fest) dovremmo avere un reveal.

Il sequel è previsto per quest'anno, e in estate (presumiamo durante il Summer Game Fest) dovremmo avere un reveal.